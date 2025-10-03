РФ наступає з Донбасу в бік двох областей, захоплено три села - DeepState

Генштаб ЗСУ повідомив про масштабні атаки армії РФ і важкі втрати загарбників.

https://glavred.net/front/rf-nastupaet-iz-donbassa-v-storonu-dvuh-oblastey-zahvacheny-tri-sela-deepstate-10703474.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки на 12 напрямках / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Коротко:

Російські війська розвивають наступ на Дніпропетровську та Запорізьку області

Тривають важкі бої за селище Зелений Гай, яке залишається в "сірій зоні"

За добу відбулося 162 бойові зіткнення

Російська окупаційна армія розвиває наступ із Донбасу на Запорізьку та Дніпропетровську області. На новопавлівському напрямку окупанти захопили три населені пункти і просунулися в районі ще двох. Про це повідомив OSINT-проект DeepState.

Увечері 2 жовтня монітори повідомили, що у Дніпропетровській області війська РФ окупували села Березове та Калинівське, а також просунулися тут поблизу Вороного.

відео дня

Далі на південь, уже в межах Запорізької області, ворог захопив село Ольгівське, а крім того мав успіх у районі Новоіванівки.

Ситуація на фронті / Карта DeepState

На новопавлівському напрямку оглядачі фіксують стрімке перенесення ворожого наступу з Донецького регіону на територію Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Донеччині, на покровському напрямку в районі селища Зелений Гай у Волноваському районі, ведуться активні бойові дії.

Оглядачі кажуть, що росіяни вже тривалий час намагаються окупувати селище, ЗСУ водночас проводять регулярні зачистки населеного пункту, який давно тримається в сірій зоні.

Зелений Гай / Карта DeepState

У DeepState кажуть, що Зелений Гай важливий для росіян як позиція перед адміністративним кордоном Дніпропетровської та Донецької областей і селом Іванівка, на яке вони останнім часом перекинули свою увагу.

Зелений Гай має стати тим опорним пунктом і місцем накопичення піхоти, з якого ворогу має бути легше просуватися далі. Але українські військові не дають росіянам реалізувати їхні завдання.

Уранці 3 жовтня аналітики повідомили, що окупанти просунулися поблизу Новоіванівки та Вербового на Запоріжжі, а також біля Білої Гори та Шандриголового на Донбасі.

Новоіванівка / Карта DeepState

Вербове / Карта DeepState

Біла Гора / Карта DeepState

Шандриголове / Карта DeepState

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні йдеться, що минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили п'ять атак росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев'ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам'янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп'янському напрямку вчора відбулися три атаки армії РФ. Наші захисники відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп'янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Північному напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойових зіткнення. Загарбник намагався просуватися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення - противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам'янка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

Втрати російських загарбників за минулу добу становили 970 осіб, також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 44 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Втрати армії РФ за добу / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер і нестабільне небо. Як розповів прес-офіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін, через сильні вітри ворог не може ефективно використовувати дрони, а піхотні штурми окупаційної армії країни-агресора Росії закінчуються серйозними втратами.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що восени і взимку російські війська, імовірно, будуть змушені частково відступити від Покровська в Донецькій області.

Аналітики ISW повідомили, що армія країни-агресора Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що восени триватиме активна фаза російського наступу. Окупанти прагнуть влаштувати в Запоріжжі режим терору над цивільним населенням, схожий на той, що вони реалізували на Херсонщині. Андрющенко закликав жителів Запоріжжя виїхати.

Що готує ворог на сході України: думка експерта

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", автор телеграм-каналу "Офіцер" розповів, що російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як в околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області.

Він зазначив, що росіяни намагаються проникнути в Покровськ невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

На напрямку Дніпропетровської області ворог проводить постійні піхотні штурми.

"Пруть піхотними штурмами нон-стопом 24/7", - зазначив військовий.

За його словами, такого не спостерігалося з початку літа.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред