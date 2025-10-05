Рус
Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

Юрій Берендій
5 жовтня 2025, 13:23
Підрозділи ТрО активно діють на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку, де триває контрнаступ, зазначив генерал Плахута.
Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку / Колаж Главред, фото: УНІАН, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Про що сказав Плахута:

  • Внаслідок контратаки під Покровськом вдалось зачистити від ворожих ДРГ 200 кв. км території
  • Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою

Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута в інтерв'ю Укрінформу.

Плахута повідомив, що підрозділи територіальної оборони діють на всіх ділянках фронту, однак найактивніше — на найнапруженіших напрямках, зокрема Куп’янському, Торецькому та Новопавлівському. Найскладнішою нині залишається ситуація на Покровському напрямку, який є головним напрямком удару противника, тому саме там фіксується найбільша кількість штурмових спроб, що успішно відбиваються силами оборони.

відео дня

"Ба більше, як ви знаєте, на цьому напрямку зараз проводиться контрнаступальна операція, і ми поступово відбиваємо захоплені ворогом території: загалом у Покровському районі вже звільнено 180 кв. км української території, і майже 200 кв. км зачищено від ворожих диверсійних груп", - зазначив він.

Командувач Сил ТрО додав, що ці ділянки фронту становлять серйозне випробування для всіх підрозділів, адже ворог активно застосовує авіацію та керовані авіабомби, веде інтенсивний артилерійський і дроновий вогонь, намагаючись ускладнити логістику та евакуацію.

За його словами, саме складність і напруженість ситуації пояснюють, чому сили територіальної оборони діють саме на цих напрямках. Підрозділи ТрО неодноразово доводили свою ефективність у бойових і спеціальних операціях у складі Збройних сил України.

Плахута додав, що наразі на фронті завдання виконують 24 окремі бригади ТрО, що включають 119 батальйонів.

/ Інфографіка: Главред

Яка ціль осіннього наступу РФ - думка експерта

Як писав Главред, військовий оглядач Денис Попович зазначив, що літній наступ російських військ зазнав поразки, тому окупанти планують продовжити спроби досягти своїх цілей восени. За його словами, Росія відмовилася від ідеї створення буферної зони в Сумській області, про що свідчить передислокація її військових із цього регіону на Донеччину.

Попович наголосив, що ворогу не вдалося влітку захопити Покровськ, Мирноград і створити умови для наступу на Слов’янськ і Краматорськ, а захоплення Костянтинівки залишилося лише в їхніх планах.

Він зазначив, що всі ці завдання російське командування перенесло на осінь. Імовірно, противник намагатиметься оточити Покровськ і Мирноград, просунутися ближче до Костянтинівки, а також активізувати дії в напрямку Запоріжжя.

"Спроба просунутися до Лиману та Сіверська й бажано захопити ці міста, аби просунутися до Словʼянська та Краматорська. Ну і створити передумови, щоб захоплювати вже Словʼянсько-Краматорську агломерацію. Це їхні основні завдання на осінь цього року. Плюс Купʼянськ, він теж буде у центрі уваги", – розповів Попович у ефірі Radio NV.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль на Донеччині вдалося стабілізувати.

Українські військові продовжують ліквідовувати залишки російських підрозділів, які опинилися в оточенні поблизу Добропілля. За словами бійця 41-ї окремої механізованої бригади Кирила Сазонова, ворог потрапив одразу у два невеликі "котли".

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням погодних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та багнюка змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування й змушуючи армію адаптовувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Інші новини:

Про персону: Ігор Плахута

Ігор Вікторович Плахута — український військовий офіцер, нинішній командувач Сил територіальної оборони України.
У 2005-2008 роках він обіймав посаду командира Окремої президентської бригади. З 2009 року він був командиром 169-го навчального центру. Пізніше він очолював Південне територіальне командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. У 2018-2019 роках був заступником голови Інституту Державного управління охорони Національного університету імені Тараса Шевченка в Києві.

11 лютого 2024 року президент Зеленський призначив його командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України, передає Вікіпедія.

війна в Україні
Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

