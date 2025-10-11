Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

Водночас, військові КНДР здійснюють операції з розмінування у Курській області.

Росіяни націлились захопити Суми

Головне:

Окупанти наступають на півночі Сумської області

Північнокорейські війська не допомагають росіянам на цьому напрямку

Окупантам не дають відпустки "до захоплення Сум"

Війська КНДР не допомагають армії країни-агресора Росії у бойових діях у Сумській області. Крім того, командування не погоджує відпустки російським військовим "до захоплення Сум". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Агалітики додають, що російський "військор", пов’язаний з російським Північним угрупуванням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість здійснюють операції з розмінування та боротьби з безпілотниками у Курській області.

За його словами, у лікарнях харчування у північнокорейських військовослужбовців краще, ніж у російських. А солдати часто мають купувати за власний кошт ліки та продукти харчування.

Він також стверджував, що російське командування відмовляє військовим у відпустці, доки російські війська "не захоплять місто Суми".

Де продовжиться наступ РФ

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук сказав, що Росія за наявних ресурсів та без мобілізації здатна проводити лише одну стратегічну наземну операцію. Наприклад, виключно на Донбасі чи якомусь іншому напрямку.

"Тому підтвердженням є повторне перекидання на Покровський напрямок морпіхів, яких раніше виводили для відновлення на південь із Сумської та Курської областей", - зауважив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал заявив, що російські окупанти просунулися на сході Запорізької області біля населеного пункту Полтавка.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман сказав, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди. Ймовірно, перед окупантами поставили новий дедлайн.

Водночас, OSINT-аналітик Unit Observer повідомив, що Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

