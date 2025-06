РФ прорвалася на Дніпропетровщину: в ISW повідомили про захоплення територій

Коротко:

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування в Дніпропетровську область. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 12 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж траси Т-0428 Курахове-Новопавлівка і перетнули кордон Донецької та Дніпропетровської областей на південний захід від Новоукраїнки (на північний захід від Курахового).

"Це просування вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Новоукраїнку, Зелений Кут, Олексіївку і Богатир (усі вздовж траси Т-0428 на захід і північний захід від Курахового)", - ідеться у звіті.

Російські військові блогери приписують просування через адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями в районі Новоукраїнки піхотним підрозділам російської 114-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус "ДНР", веде бойові дії біля Зеленого Кута й Олексіївки).

Мілблогери РФ стверджують, що російські війська також просунулися далі на південь від Новоукраїнки, хоча ISW не бачив геолокаційних кадрів, що підтверджують цю заяву.

Російські війська, ймовірно, намагаються просунутися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей принаймні з двох напрямків: зі сходу по лінії Новомиколаївка-Новоукраїнка і з півдня з напрямку Велика Новосілка.

Експерти нагадали, що Міністерство оборони Росії 11 червня заявило, що незазначені елементи Східного угруповання військ досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей у незазначеному районі, ймовірно, у напрямку Велика Новосілка.

"Російські війська, ймовірно, намагаються вирівняти лінії фронту в напрямках Новопавлівки і Курахового, щоб просунутися в Дніпропетровську область", - додали в ISW.

Пов'язаний із Кремлем російський мілблогер заявив, що російські війська також намагаються вирівняти лінію фронту біля Удачного (на північний схід від Новопавлівки вздовж траси Т-0406 Покровськ-Мехова) і Муравки (південний схід від Удачного та північніше Горіхового).

Представник Південних сил оборони України полковник В'ячеслав Волошин повідомив 12 червня, що за останню добу російські війська здійснили 46 атак на напрямку Новопавлівки. За його словами, це найактивніша атака російських військ у цьому районі лінії фронту з початку повномасштабного вторгнення.

Волошин також повідомив 11 червня, що російські війська використовують мотоцикли в атаках, щоб спробувати швидко просунутися і ускладнити Україні зміцнення цього району.

Як повідомляв Главред, станом на 11 червня російських військ немає на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Військовий експерт Денис Попович зазначив, що найвідчутніше просування російських військ зараз фіксують у Сумській області.

"Ворог зайняв уже понад десять населених пунктів. Це прикордонні села. Його мета - вийти ближче до Сум і спробувати встановити вогневий контроль над цим містом за допомогою дронів і артилерії", - сказав він.

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна. Російська Федерація вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато. Крім того, щодня військова присутність окупантів на Сумщині розширюється. У такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста Суми.

Тим часом у DeepState заявили про просування ворога на Харківщині. Окупаційні війська просуваються на правому березі річки Оскіл і захопили важливий населений пункт.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.