"Час для неправильних інтерпретацій минув": у США жорстко звернулися до РФ

Кремль неправильно витлумачив терпіння Дональда Трампа, сказала Теммі Брюс.

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Теммі Брюс заявила, що у Трампа є повноваження щодо запровадження санкцій / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, сайт Кремля

Головні тези Теммі Брюс:

Трамп зберігав терпіння, але тепер готовий діяти жорсткіше

Президент США має повноваження для запровадження санкцій

Главу Білого дому "потрібно сприймати всерйоз"

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що в Кремлі помилково інтерпретували терпіння глави Білого дому Дональда Трампа. Однак "час для неправильних інтерпретацій минув".

"Він (Трамп - ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тому я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", - сказала Брюс, передає Укрінформ.

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Спікерка нагадала, що Трамп говорив про запровадження санкцій, а також вторинних санкцій, "оскільки деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

За словами Брюс, у президента є повноваження щодо запровадження таких обмежень, і це рішення залежить від нього.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, тому що він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", - резюмувала вона.

Санкції проти Росії ​ / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа і санкції проти Росії

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

При цьому він підкреслив, що жодної реакції з боку Москви досі не отримав.

"Ні, я не отримував, не отримував жодної відповіді. Це засмучує. Раніше я говорив вам, що на тиждень помирає 5 000 осіб. Тепер уже 7 000 людей помирають на тиждень. Переважно українські та російські солдати. Але цивільні люди також помирають від бомб, які падають їм на голову. Це огидна війна", - сказав глава Білого дому.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "взяли до відома" заяву Трампа, який заявив про скорочення терміну поставленого їм ультиматуму.

Тим часом сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США мають прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

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