'Поганий сценарій': Сили оборони можуть потрапити в оточення біля двох міст - ЗМІ

Українська правда пише, що відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі на Донбасі.

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Є ризик оточення ЗСУ під Покровськом і Мирноградом / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Коротко:

Сили оборони можуть опинитися в оточенні на Покровському напрямку

Окупанти намагаються перерізати важливу дорогу

Військові б'ють на сполох

Українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони. Про це пише Українська правда з посиланням на неназваних військових, які обізнані з ситуацією на цьому напрямку.

Зазначається, що за останні три місяці російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка витягнувся в "кишку" на понад 10 кілометрів, яка тепер формує східну "клешню" для охоплення Покровська та Мирнограда.

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"На шахті біля Родинського вже кілька днів тривають бої, перша група ворога також проникла в міську забудову Родинського. Росіяни забігають у східну частину Красного Лиману біля Родинського і атакують шахту між Новоєкономічним і Мирноградом. Паралельно росіяни намагаються дотягнутися до Нового Шахового, яке розташоване за 7 кілометрів від Добропілля", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання українських сил на Покровському напрямку, що йде з Добропілля через Білицьке та Родинське до Покровська.

За даними DeepState, до цієї дороги росіянам залишається близько 7 кілометрів.

Військові, з якими спілкувалися журналісти УП, 29 липня російських військових зафіксували за 1,25 км від дороги.

Ситуація біля Покровська та Мирнограда / Карта deepstatemap

Як розповів командир роти, який був співрозмовником УП, перша група противника вже в Родинському. Також ворог уже діє на підступах до Білицького.

"Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді і сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмося, що все може закінчитися, як в Авдіївці і як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій", - сказав військовий.

Українська правда пише, що відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Українські військові утримують поля і посадки на південному підступі до Покровська і на південних і східних виступах до Мирнограда, а також сам Мирноград.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, 25 липня боєць ЗСУ з позивним "Мучний" заявив, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці та накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного. Російські війська намагаються просуватися невеликими розвідувальними групами і бронегрупами з південного і західного боків. Щоб зміцнити позиції, ЗСУ посилили оборону на цій ділянці.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що в найближчі два місяці Покровськ може стати епіцентром боїв. Тут найгірша ситуація на фронті. Якщо вона стане критичною, Силам оборони доведеться розглядати питання про вихід із міста.

За даними Інституту вивчення війни, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, який розташований на північний схід від Покровська. Крім того, зафіксовано їхню активність у вигляді обмежених диверсійно-розвідувальних операцій у самому центрі Покровська.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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