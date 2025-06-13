РФ прорвала оборону: ексспівробітник СБУ назвав три міста, яким загрожує оточення

Війська РФ посилюватимуть наступ для подальшого оточення Костянтинівки, Часового Яру та Покровська, зазначив Ступак.

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Ексспівробітник СБУ назвав три міста, яким загрожує оточення / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Ступак:

РФ нарощує сили для наступу на Донеччині

Росіяни змогли прорвати оборону українських військ між Костянтинівкою та Покровськом

Росіяни намагаються прорвались та оточити 3 міста на Донеччині

Попри загрозу на північному напрямку, головний удар росіян наразі зосереджений у районі Покровська та Костянтинівки, де вони нарощують сили й намагаються прорвати українську оборону. Про це в інтерв'ю Главреду колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

Ступак звернув увагу на карту DeepState, зокрема на відрізок між Покровськом і Костянтинівкою, де за останні дні російські війська прорвали оборону.

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За його словами, на цьому напрямку помітно, як змінилася ситуація — ворог зосередив більше сил і активно просувається у бік Покровська. Бригади, які раніше були розташовані розрізнено, тепер зібрані у більш щільні угруповання, що свідчить про зростання ворожої активності та досягнення певного тактичного успіху.

"Тож, найімовірніше, росіяни будуть стягувати більше сил у напрямку Костянтинівки, щоб розвинути наступ і намагатися оточити Костянтинівку та Часів Яр. Що стосується Покровська, вони будуть прагнути оточити місто зі сходу", - резюмував Ступак.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися на правому березі річки Оскіл. Про це повідомляють аналітики DeepState. Зазначається, що ворог тривалий час чинив тиск на Дворічну, регулярно проникаючи піхотою вглиб, і зрештою зміг захопити населений пункт.

Також Росія зосередила на північному напрямку значні сили. Багатотисячне угруповання РФ намагається просуватись в напрямку Сум. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому окупантам вдається просуватися.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили поступово вибивають ворога із позицій на Сумському напрямку.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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