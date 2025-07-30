На межі рецесії і зламу: МВФ дав похмурий прогноз щодо економіки Росії

"Бум воєнного часу" в Росії йде на спад, незважаючи на те, що країні вдалося уникнути економічного краху після вторгнення в Україну.

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Воєнна економіка Росії вичерпує ресурси / Колаж Главред, фото - ua.depositphotos.com

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У 2025 зростання економіки РФ уповільниться майже вдвічі

МВФ погіршив прогноз зростання економіки Росії

Російська економіка, яка пережила певне зростання під час воєнного періоду, нині демонструє ознаки сповільнення. Міжнародний валютний фонд знизив прогноз щодо економічного розвитку РФ у найближчі роки.

"Ми очікуємо уповільнення економічного зростання Росії у 2025 році, і це значною мірою пов'язано з посиленням політики і зниженням цін на нафту", - цитує видання Business Insider заступника директора дослідницького відділу МВФ Петю Коєва Брукс. відео дня

МВФ повідомляє, що після періоду адаптації до санкцій і активних військових витрат, російська економіка стикається зі значним спадом темпів зростання.

У новому прогнозі фонд очікує зростання ВВП РФ на рівні лише 0,9% у 2025 році, хоча ще у квітні цей показник становив 1,5%. На 2026 рік передбачено зростання в 1%.

Скорочення економічного прогнозу пов’язане з останніми статистичними показниками, зокрема зі слабкими результатами в роздрібній торгівлі, промисловості та ВВП за місяць. Коєв Брукс зазначив, що ці дані демонструють "відносну слабкість".

Також у Росії зафіксоване зниження виробничої активності, зменшення кількості робочих місць, а темпи зростання ВВП у першому кварталі впали до 1,4%, що значно нижче, ніж 4,5% у попередньому періоді.

Хоча економіка РФ уникла глибокої кризи після вторгнення в Україну у 2022 році, нинішні тенденції вказують на поступове згасання "воєнного" підйому. Міністр економіки РФ Максим Решетніков навіть заявив, що країна перебуває "на межі" рецесії.

Останні оцінки МВФ були оприлюднені невдовзі після того, як Центробанк РФ знизив ключову ставку з 20% до 18%, намагаючись активізувати внутрішній попит у відповідь на уповільнення інфляції.

​ Ціна на нафту / Інфографика: Главред ​

Криза в економіці РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що РФ власного ВПК недостатньо. Росія шукає інші шляхи для отримання компонентів для виробництва дронів і ракет, тому звертається по допомогу до Білорусі, яка є її союзником.

Bloomberg також писав про те, що економіка Росії вкрилася глибокими тріщинами. Після трьох років війни та західних санкцій, Кремль стикається з безліччю серйозних проблем.

Економічний експерт Тарас Загородній також дав похмурий прогноз для російської економіки. Він вважає, що Кремлю не варто розраховувати на сприятливий розвиток подій, адже глобальна рецесія вже почалася, і Росію очікують значні труднощі.

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Про джерело: Business Insider? Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

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