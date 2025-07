"Були в гарному настрої": Кеті Перрі та Джастіна Трюдо запідозрили в романі

Ви дізнаєтеся:

Відома співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повечеряли разом у ресторані, після чого пішли чутки про їхній роман.

Як повідомляє The New York Times, співачка і політик обрали елітний ресторан морської кухні в Монреалі Le Violon. У Мережі вже припустили, що Кеті та Джастін перебувають у стосунках.

У ресторані зазначили, що столик був заброньований передчасно, але персонал не знав для кого.

"Ми не можемо точно сказати, що це було побачення, але вони були в гарному настрої", - повідомили в закладі.

Про те, що трапилося, повідомив сайт TMZ, виявляється, Перрі і Трюдо прогулялися перед вечерею, а потім випили в барі, але перед тим, як покинути ресторан вони зайшли на кухню і подякували персоналу.

Нагадаємо, Кеті Перрі зараз перебуває в Канаді з концертним туром, нещодавно стало відомо про її розрив з актором Орландо Блумом. А Джастін Трюдо розлучився з дружиною Софі Грегуар 2023 року.

