Російські окупанти метушаться по місту: у Бердянську вночі лунали вибухи

Влучання, ймовірно, відбулось по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські загарбники.

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В окупованому Бердянську було цієї ночі неспокійно / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Коротко:

У Бердянську вночі лунали вибухи

Ймовірно, під ударом опинилася база відпочинку, де були окупанти

У ніч на 30 червня, в тимчасово окупованому Бердянську лунали гучні вибухи, які було чутно навіть у сусідньому Приморську. Приліт, ймовірно, стався по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські окупанти. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Крім того, як стало відомо з місцевих Telegram-каналів, російські загарбники перекрили в'їзд та виїзд на Косу.

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Попередньо відомо, що влучання відбулося по базі відпочинку "Моряк" на Бердянській косі, де базувалися російські військові.

Зараз загарбники повністю заблокували доступ до об'єкта, тож точно оцінити масштаби руйнувань наразі складно. Проте, судячи з того, як замовчують ситуацію та як метушаться по місту - наслідки є.

Мешканці окупованого Бердянська повідомили про гучні звуки вибухів / фото: скріншот Бердянської МВА

Крім того, в Інкермані під Севастополем також цієї ночі було неспокійно, там пролунав потужний вибух. Про це йдеться у Telegram-каналі Кримський вітер.

За даними каналу, вибух у районі залізниці в Інкермані пролунав близько 03:20 ночі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху уражено тягову електропідстанцію залізниці в мікрорайоні Жовтневий.

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Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

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