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Російські окупанти метушаться по місту: у Бердянську вночі лунали вибухи

Маріна Фурман
30 липня 2025, 13:15
1393
Влучання, ймовірно, відбулось по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські загарбники.
армия РФ,
В окупованому Бердянську було цієї ночі неспокійно / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Коротко:

  • У Бердянську вночі лунали вибухи
  • Ймовірно, під ударом опинилася база відпочинку, де були окупанти

У ніч на 30 червня, в тимчасово окупованому Бердянську лунали гучні вибухи, які було чутно навіть у сусідньому Приморську. Приліт, ймовірно, стався по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські окупанти. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Крім того, як стало відомо з місцевих Telegram-каналів, російські загарбники перекрили в'їзд та виїзд на Косу.

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Попередньо відомо, що влучання відбулося по базі відпочинку "Моряк" на Бердянській косі, де базувалися російські військові.

Зараз загарбники повністю заблокували доступ до об'єкта, тож точно оцінити масштаби руйнувань наразі складно. Проте, судячи з того, як замовчують ситуацію та як метушаться по місту - наслідки є.

Російські окупанти метушаться по місту: у Бердянську вночі лунали вибухи
Мешканці окупованого Бердянська повідомили про гучні звуки вибухів / фото: скріншот Бердянської МВА

Крім того, в Інкермані під Севастополем також цієї ночі було неспокійно, там пролунав потужний вибух. Про це йдеться у Telegram-каналі Кримський вітер.

За даними каналу, вибух у районі залізниці в Інкермані пролунав близько 03:20 ночі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху уражено тягову електропідстанцію залізниці в мікрорайоні Жовтневий.

Удари по ворожих цілях - новини за темою

Нагадаємо, пізно ввечері в понеділок, 28 липня, безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Кізніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Усе це вплине на темп російських резервів на сході.

Крім цього, на початку липня дрони СБУ вразили тилову базу РФ біля Донецька. У рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал".

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Що таке Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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