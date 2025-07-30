Провісник інсульту: Олена Мозгова опинилася в лікарні в небезпечному стані

Олена Мозгова поділилася подробицями свого здоров'я.

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Олена Мозгова опинилася в лікарні / колаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Коротко:

Що трапилося з Оленою Мозговою

Про яку хворобу вона повідомила

Українська музична продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно поділилася тим, що перенесла бореліоз, опинилася на лікарняному ліжку і розповіла про небезпечний стан.

Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, з нею стався гіпертонічний криз. "Гіпертонічна криза дуже неприємна історія. Бережіть себе", - написала вона.

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Цей стан є небезпечним і неприємним.

Мозгова опинилася в лікарні / Фото Instagram/olenamozgova1

Що таке гіпертонічний криз

За даними клініки Mayo, гіпертонічний криз - це раптове, різке підвищення артеріального тиску. Показання артеріального тиску становлять 180/120 міліметрів ртутного стовпа (мм рт. ст.) або вище. Гіпертонічний криз потребує невідкладної медичної допомоги. Він може призвести до серцевого нападу, інсульту або інших небезпечних для життя проблем зі здоров'ям. За таких показників артеріального тиску негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу.

Сильно підвищений артеріальний тиск може призвести до пошкодження кровоносних судин і внутрішніх органів, включаючи:

Серце.

Мозок.

Нирки.

Очі.

Симптоми гіпертонічного кризу

Тривогу

Затуманений зір

Біль у грудях

Сплутаність свідомості

Нудота та блювання

Відсутність реакції на стимуляцію (ареактивність)

Судоми.

Сильний головний біль

Задишка

Чим нещодавно перехворіла Мозгова

Раніше Олена Мозгова опублікувала фото руки, на якій немає живого місця через крапельниці. Вона зазначила, що розповіла свою історію не для того, щоб викликати жалість, а щоб підтримати тих, хто зараз переживає важкі часи.

У неї тоді виявили бореліоз, через який у Мозгової почалися жахливі болі та було паралізоване обличчя.

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Олена Мозгова / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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