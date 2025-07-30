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Певні види сигарет в Україні зникнуть з прилавків: яку заборону введе Рада

Даяна Швець
30 липня 2025, 15:29
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Пропонується внести зміни до чинних нормативно-правових актів, зокрема до законів про регулювання тютюнової продукції.
Верховная Рада, сигареты
Верховна Рада бореться з електронними сигаретами/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна готується повністю заборонити електронні сигарети
  • Мета – захист громадського здоров'я та зменшення нікотинової залежності

У Верховній Раді з’явився новий законодавчий проєкт, який передбачає повну заборону на виробництво, імпорт і реалізацію електронних сигарет на території України. Законопроєкт №13548 має на меті посилити захист здоров’я населення, особливо підлітків, які все частіше починають вживати ці вироби.

Згідно з поясненнями до законопроєкту, головною метою є зниження рівня нікотинової залежності серед українців. Зокрема, автори документа звертають увагу на зростаючу популярність електронних сигарет серед молоді. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в 2023 році майже 20% підлітків віком 13–15 років регулярно користувались вейпами, тоді як у 2017 році таких було трохи менше - близько 18,4%.

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Чому ростуть ціни на тютюнові вироби
Чому ростуть ціни на тютюнові вироби / Главред - інфографіка

У документі наголошується, що вейпи містять небезпечні речовини, що можуть призводити до серйозних захворювань дихальної системи.

Також зазначено, що в Україні існують серйозні труднощі з дотриманням заборони на продаж вейпів неповнолітнім. Близько половини підлітків не мають проблем з придбанням електронних сигарет, попри чинні обмеження. При цьому майже 47% юних курців хотіли б відмовитися від вейпінгу, проте ефективність таких спроб залишається невисокою.

Законопроєкт пропонує внести зміни до чинних нормативно-правових актів, зокрема до законів про регулювання тютюнової продукції. Передбачається повне вилучення електронних сигарет з правового обігу, припинення будь-якої держпідтримки галузі та встановлення відповідальності за порушення нових норм.

Варто додати, що подібні заборони вже діють у країнах як-от Індія, Таїланд, Сінгапур і Бразилія. А США та Австралія запровадили суворі регуляції через різке зростання популярності вейпів серед молоді. В Україні ж попередні заборони, зокрема на продаж підліткам, не мали належного контролю та ефективності.

Ціни на сигарети в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, наприкінці березня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує акцизи на тютюнові вироби. Як результат, ціни на тютюнову продукцію в Україні продовжують зростати.

Держстат у квітні пояснював, чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень. Загалом українці витрачають на сигарети 3,9% від усіх своїх споживчих витрат.

Politico також пояснювало, що вплине на вартість тютюнових виробів. Все йде до того, що податок на сигарети зросте з 90 євро за 1000 штук до 215 євро.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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