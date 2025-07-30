Певні види сигарет в Україні зникнуть з прилавків: яку заборону введе Рада

Коротко:
- Україна готується повністю заборонити електронні сигарети
- Мета – захист громадського здоров'я та зменшення нікотинової залежності
У Верховній Раді з’явився новий законодавчий проєкт, який передбачає повну заборону на виробництво, імпорт і реалізацію електронних сигарет на території України. Законопроєкт №13548 має на меті посилити захист здоров’я населення, особливо підлітків, які все частіше починають вживати ці вироби.
Згідно з поясненнями до законопроєкту, головною метою є зниження рівня нікотинової залежності серед українців. Зокрема, автори документа звертають увагу на зростаючу популярність електронних сигарет серед молоді. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в 2023 році майже 20% підлітків віком 13–15 років регулярно користувались вейпами, тоді як у 2017 році таких було трохи менше - близько 18,4%.
У документі наголошується, що вейпи містять небезпечні речовини, що можуть призводити до серйозних захворювань дихальної системи.
Також зазначено, що в Україні існують серйозні труднощі з дотриманням заборони на продаж вейпів неповнолітнім. Близько половини підлітків не мають проблем з придбанням електронних сигарет, попри чинні обмеження. При цьому майже 47% юних курців хотіли б відмовитися від вейпінгу, проте ефективність таких спроб залишається невисокою.
Законопроєкт пропонує внести зміни до чинних нормативно-правових актів, зокрема до законів про регулювання тютюнової продукції. Передбачається повне вилучення електронних сигарет з правового обігу, припинення будь-якої держпідтримки галузі та встановлення відповідальності за порушення нових норм.
Варто додати, що подібні заборони вже діють у країнах як-от Індія, Таїланд, Сінгапур і Бразилія. А США та Австралія запровадили суворі регуляції через різке зростання популярності вейпів серед молоді. В Україні ж попередні заборони, зокрема на продаж підліткам, не мали належного контролю та ефективності.
Ціни на сигарети в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, наприкінці березня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що підвищує акцизи на тютюнові вироби. Як результат, ціни на тютюнову продукцію в Україні продовжують зростати.
Держстат у квітні пояснював, чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень. Загалом українці витрачають на сигарети 3,9% від усіх своїх споживчих витрат.
Politico також пояснювало, що вплине на вартість тютюнових виробів. Все йде до того, що податок на сигарети зросте з 90 євро за 1000 штук до 215 євро.
Більше економічних новин:
- Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт
- Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе
- Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд
Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред