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Трампу набридло: дипломат оцінив, наскільки США змінили свою позицію щодо РФ

Анна Косик
30 липня 2025, 12:33
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Американський лідер побачив, на що насправді налаштований Путін.
Трампу набридло: дипломат оцінив, наскільки США змінили свою позицію щодо РФ
Категоричність Путіна показала Трампу його справжні наміри / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Хара:

  • Трамп змінив позицію щодо Росії з декількох причин
  • Меланія Трамп могла вплинути на зміну риторики президента США
  • Чи змінився Трамп внутрішньо наразі невідомо

Останнім часом публічна риторика президента США Дональда Трампа щодо країни-агресорки Росії змінилася. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За його словами, на тлі цього вже запущено процеси санкційного тиску на Росію та посилення допомоги Україні. Однак важливо розуміти, що ключовими питаннями є масштаби та терміни.

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"Трамп передусім зрозумів: Путін не збирається йти ні на які, навіть мінімальні поступки - ні в двосторонніх відносинах, ні щодо України", - зауважив він.

Окрім цього Трамп постійно знаходиться в контексті того, що відбувається в Україні. Йому повідомляють про нові атаки та обстріли. Не останню роль у цьому відіграє і дружина Трампа Меланія.

"Я не стверджую, що вона безпосередньо впливає на прийняття рішень, але вона могла створити відповідне емоційне тло. Адже Трамп, як відомо, не надто стежить за новинами, і зараз Україна вже не так часто з'являється у інформаційному просторі США", - пояснив Хара.

Зважаючи на ці усі фактори, Трампу, найімовірніше, просто набридло те, що Путін не йде на поступки у питанні припинення війни в Україні. При цьому Трамп все ще хоче бути миротворцем. Але залишається відкритим питання, чи змінився він лише зовнішньо, чи і внутрішньо.

Вплив Меланії Трамп на рішення президента США

Раніше сам Дональд Трамп зізнавався, що дружина Меланія хоч і поділяє його бажання зупинити кровопролиття в Україні, однак, нібито, перша леді не має безпосереднього впливу на позицію президента.

Зміна риторики Трампа щодо Росії - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, президент США заявив, що не знає, чи зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

Напередодні також президент Сполучених Штатів публічно озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни.

Раніше стало відомо, що Трамп говорив про запровадження санкцій проти Росії, а також вторинних санкцій, "оскільки деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

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Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Меланія Трамп
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