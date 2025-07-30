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Україна прощається з 10 копійками: чому тепер ціни на продукти підскочать

Даяна Швець
30 липня 2025, 12:46
670
Вилучення монет призведе до оновлення правил заокруглення сум у чеках при готівкових розрахунках.
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10 копійок виходять з обігу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Чому монети 10 копійок зникають з обігу
  • Як зміняться суми в чеках з жовтня

З 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок більше не використовуватимуться в готівковому обігу в Україні. Це нововведення вплине на правила округлення сум при розрахунках готівкою, зазначає Національний банк.

Починаючи з цієї дати, якщо розрахунок відбувається не карткою, а готівкою, кінцева сума в чеку округлюватиметься за спеціальними правилами.

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При цьому цифрові платежі (банківська карта, застосунки або онлайн-оплата) залишатимуться без змін. Суми зберігатимуться точними до копійки.

Нові правила округлення при розрахунках готівкою:

  • Якщо сума закінчується на 1–24 копійки, її округлять у менший бік - до цілої гривні (напр., 23,24 грн → 23,00 грн).
  • Якщо сума від 25 до 49 копійок - вона зросте до 50 коп. (напр., 23,26 грн → 23,50 грн).
  • Суми від 51 до 74 коп. навпаки, округлять до 50 коп. (напр., 23,73 грн → 23,50 грн).
  • Якщо залишок 75–99 копійок - його піднімуть до наступної гривні (напр., 23,76 грн → 24,00 грн).

Таким чином, іноді покупець виграє кілька копійок, іноді трохи переплачує.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Главред пояснював, що у підсумку фінансове навантаження залишиться майже непомітним, адже мова йде лише про дрібну різницю в підсумковій сумі, і лише за умови готівкової оплати.

Очікується, що поступове вилучення 10-копійчаних монет з обігу дозволить знизити витрати, пов'язані з їхнім виготовленням, обробкою, перевезенням, зберіганням та обігом.

При цьому, банки продовжуватимуть приймати 10-копійчані монети від громадян та бізнесу. Їх можна буде без проблем покласти на рахунок, додати до вкладу, використати для акредитивів або будь-яких інших платіжних операцій.

Копійки в Україні - останні деталі

Як писав Главред, економіст Андрій Новак назвав справжню причину переходу з копійок на "шаги". За його словами, таке рішення має логічне підґрунтя.

Окрім цього, експерти ділилися маловідомою історією монет в Україні. Український блогер Андрій Шимановський розповів у TikTok про походження українських розмінних монет, зазначивши, що "копійки" прийшли до нас із Москви після скасування українських грошей у 1919 році.

Також розповідалося, які 25 копійок 1992 року коштують дорого і чим вони відрізняються. Фахівці пояснюють, що, залежно від різновиду, їх вартість може сягати кількох тисяч гривень.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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