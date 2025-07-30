Україна прощається з 10 копійками: чому тепер ціни на продукти підскочать

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З 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок більше не використовуватимуться в готівковому обігу в Україні. Це нововведення вплине на правила округлення сум при розрахунках готівкою, зазначає Національний банк.
Починаючи з цієї дати, якщо розрахунок відбувається не карткою, а готівкою, кінцева сума в чеку округлюватиметься за спеціальними правилами.
При цьому цифрові платежі (банківська карта, застосунки або онлайн-оплата) залишатимуться без змін. Суми зберігатимуться точними до копійки.
Нові правила округлення при розрахунках готівкою:
- Якщо сума закінчується на 1–24 копійки, її округлять у менший бік - до цілої гривні (напр., 23,24 грн → 23,00 грн).
- Якщо сума від 25 до 49 копійок - вона зросте до 50 коп. (напр., 23,26 грн → 23,50 грн).
- Суми від 51 до 74 коп. навпаки, округлять до 50 коп. (напр., 23,73 грн → 23,50 грн).
- Якщо залишок 75–99 копійок - його піднімуть до наступної гривні (напр., 23,76 грн → 24,00 грн).
Таким чином, іноді покупець виграє кілька копійок, іноді трохи переплачує.
Главред пояснював, що у підсумку фінансове навантаження залишиться майже непомітним, адже мова йде лише про дрібну різницю в підсумковій сумі, і лише за умови готівкової оплати.
Очікується, що поступове вилучення 10-копійчаних монет з обігу дозволить знизити витрати, пов'язані з їхнім виготовленням, обробкою, перевезенням, зберіганням та обігом.
При цьому, банки продовжуватимуть приймати 10-копійчані монети від громадян та бізнесу. Їх можна буде без проблем покласти на рахунок, додати до вкладу, використати для акредитивів або будь-яких інших платіжних операцій.
Копійки в Україні - останні деталі
Як писав Главред, економіст Андрій Новак назвав справжню причину переходу з копійок на "шаги". За його словами, таке рішення має логічне підґрунтя.
Окрім цього, експерти ділилися маловідомою історією монет в Україні. Український блогер Андрій Шимановський розповів у TikTok про походження українських розмінних монет, зазначивши, що "копійки" прийшли до нас із Москви після скасування українських грошей у 1919 році.
Також розповідалося, які 25 копійок 1992 року коштують дорого і чим вони відрізняються. Фахівці пояснюють, що, залежно від різновиду, їх вартість може сягати кількох тисяч гривень.
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Про джерело: Національний банк України
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