Чому 31 липня не можна прати та купатися у водоймах: яке церковне свято

31 липня не можна зневажати близьких, сваритися - образа вважається недоречною і може призвести до затягування конфлікту.

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31 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

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Яке церковне свято 31 липня

Що не можна робити 31 липня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 31 липня, віряни святкують день пам'яті святого праведного Євдокима. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 31 липня

Євдоким народився приблизно на початку IX століття в благочестивій візантійській родині. Його батько Василь був воєначальником в імперії, мати Євдокія - жінкою надзвичайної побожності. Родина належала до знатного роду Каппадокійців. Саме в такій атмосфері віри та благочестя зростала душа святого.

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З юності Євдоким вирізнявся доброчесністю, лагідністю, скромністю та бездоганною чистотою. Він уникнув мирської суєти, дбав про добрі справи, допомагав бідним, мав велике милосердя до всіх, але при цьому був надзвичайно скромним. Його серце горіло любов'ю до Бога, а вся його увага була зосереджена на служінні ближньому і збереженні своєї душі в чистоті.

Імператор Феофіл призначив його воєводою в Каппадокії. Євдоким, незважаючи на молодий вік, виконував свої обов'язки з надзвичайною праведністю, справедливістю і лагідністю, не допускаючи зловживання владою.

Святий Євдоким помер у 33-річному віці (близько 840 року), і його передчасна смерть була сприйнята як велика втрата. За переказами, коли через багато років відкрили його гробницю, тіло святого залишилося нетлінним, що було підтвердженням його святості.

Що не можна робити 31 липня

Не можна зневажати близьких, сваритися - образа вважається недоречною і може призвести до затягування конфлікту.

Не слід займатися брудною працею - не варто прати, купатися у водоймах, орати землю або будувати.

Не рекомендується починати нові справи - у народі говорили "Що 31 липня почнеш - то без благословення піде".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці буде дощ - у серпні будуть затяжні дощі;

погожий день - чекайте на теплу й суху осінь;

вранці 31 липня дощитиме - до сирого періоду жнив;

хмари повільно пливуть небом - до теплих і погожих днів;

який Євдоким - така й осінь;

сонце сідає в ясному колі - буде спекотно наступного дня.

У народі 31 липня носило назву Євдоким Тишкованець. Така назва з'явилася за особливу тишу і стриманість, якої, за народним повір'ям, слід було дотримуватися в побуті, на полі, в будинку.

Іменини 31 липня

Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 31 липня, є діамант. З давніх-давен вважалося, що його прозоре сяйво здатне заспокоювати душу і гармонізувати внутрішній світ, немов упорядковуючи найтонші струни нервової системи.

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