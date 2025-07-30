Різкий стрибок більше 150 гривень: в Україні підвищили ціни на базовий овоч

Ціни на популярний серед українців продукт зросли буквально за місяць.

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Ціни на часник вражаюють українців / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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В Україні подорожчав часник

Середня ціна перетнула позначку у 150 гривень за кілограм

В Україні з'явилася тенденція до падіння цін на низку продуктів, серед яких чимало овочів. Однак часник навпаки здивував українців різким стрибком ціни. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

У червні середньомісячна ціна на часник становила 153,51 гривні за кілограм, в той час як станом на 30 липня він коштує вже 176,40 гривні. Тобто вартість часника зросла більш як на 22 гривні.

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Подібна ситуація і з молодим часником. Минулого місяця українці могли придбати його у супермаркетах в середньому по 138,33 гривні за кілограм, тоді як сьогодні за овоч доведеться віддати 161,75 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

На що з продуктів зростають ціни

Часник - не єдиний приклад подорожчання популярних продуктів, без яких не обійдеться жодна господиня. Голова Союзу українського селянства Іван Томич попередив українців, що у серпні в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наразі в Україні є передумови для зростання закупівельних цін на молоко, особливо на те, що виробляється в сільськогосподарських підприємствах.

У серпні в Україні продовжать знижуватися ціни на низку продуктів. Мова йде зокрема про овочі та фрукти. За липень овочі борщового набору вже подешевшали майже на 30-63%, а в серпні можуть знизитись у ціні ще на 15%.

Водночас аналітики EastFruit повідомляють, що в Україні зросли ціни на буряк і моркву. Остання за тиждень подорожчала зі 13-20 гривень за кілограм до 15-20 гривень.

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