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ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

Руслана Заклінська
12 червня 2025, 19:59
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Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо ситуації на фронті.
ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи
ЗСУ поступово відтісняють росіян на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот карти deepstatemap.live

Ключові тези Зеленського:

  • ЗСУ відтісняють російські сили на Сумщині
  • Санкції мають випереджати здатність Росії адаптуватися
  • Жорсткий тиск може стати передумовою миру

Українські підрозділи поступово відтісняють російські сили на Сумському напрямку. Триває підготовка до міжнародних зустрічей, щоб донести партнерам ефективність санкцій проти РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За словами глави держави, він заслухав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Обговорення стосувалося ситуації на Покровському напрямку, ходу Курської операції та ситуації на прикордонних територіях Сумської області.

відео дня

"Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", - наголосив Зеленський.

Президент також провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. У ході розмови обговорили "певні деталі всієї перемовної активності". Також обговорили фінансування оборонного сектору та розвиток вітчизняного оборонного виробництва.

"Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - зазначив він.

Санкції проти РФ

За словами президента, зараз триває активна підготовка до низки міжнародних зустрічей, які відбудуться впродовж найближчих тижнів. Зеленський наголосив, що українські представники мають чітке завдання донести партнерам, що "санкції працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій".

"Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир", - додав він.

Наступ армії РФ на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія 7-8 червня через Маріуполь перекинула значну кількість техніки та військових: понад 10 САУ, ППО та понад 40 вантажівок з боєприпасами й окупантами. Як повідомив Петро Андрющенко, усе це прямує залізницею до Курської області, а далі — на Сумщину.

Також Росія зосередила близько 60 тисяч військових на Сумському напрямку, повідомив голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, ворог намагається захопити позиції та тримати під вогневим контролем обласний центр, але основну лінію української оборони не прорвав.

Крім цього, росіяни зайняли понад десять прикордонних сіл, заявив військовий експерт Денис Попович. Їхня мета — наблизитися до Сум і тримати місто під вогневим контролем.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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