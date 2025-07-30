Зробили два попередження: у США жорстко звернулися до Китаю

Америка погрожує Пекіну введенням великих мит.

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Бессент звернувся до китайських чиновників / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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США можуть ввести мита проти Китаю

Тарифи запровадять, якщо Пекін продовжить імпортувати російську нафту

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив Китай про можливість запровадження американських тарифів, якщо Пекін продовжить імпортувати російську нафту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресконференцію.

Бессент зазначив, що законопроєкт Конгресу США дозволяє Дональду Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту. Це може підштовхнути союзників США теж ухвалити схожі рішення, щоб зменшити прибутки Росії від продажу енергоносіїв.

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"Тож я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, що перебуває під санкціями, має бути готовий до цього", – пояснив він.

У відповідь, за словами міністра США, китайські чиновники сказали, що Пекін є суверенною державою з власними енергетичними інтересами, тому закупівля нафти буде здійснюватися на основі внутрішньої політики країни.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо перешкоджати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", – каже Бессент.

Крім того, міністр США застеріг віце-прем’єра Китаю Хе Ліфена, що подальші поставки до Росії товарів, які можуть бути використані у військовому виробництві, можуть негативно позначитися на відносинах Пекіна з Європою.

Також Бессент висловив невдоволення продовженням закупівель Китаєм санкційної іранської нафти.

"Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні", – підкреслив американський чиновник.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Новий ультиматум Трампа - новини за темою

Як писав Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 29 липня озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни. Американський лідер пригадав, що раніше відводив Росії 50 днів на досягнення домовленостей, але зараз цей термін скоротився.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на скорочення дедлайну для Путіна. У Центрі протидії дезінформації додали, що США усвідомлюють, що кремлівського диктатора не зупинити домовленостями - "його треба бити".

На фоні цього, колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв відреагував агресивно. Він пригрозив Трампу війною.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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