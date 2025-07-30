На Камчатці стався найсильніший за 70 років землетрус: через цунамі затопило міста

Це був найсильніший землетрус з 1952 року. Повторні поштовхи можуть відчуватися ще упродовж місяця.

https://glavred.net/world/na-kamchatke-proizoshlo-silneyshee-za-70-let-zemletryasenie-iz-za-cunami-zatopilo-goroda-10685642.html Посилання скопійоване

Землетрус на Камчатці стався 30 липня 2025 року / Колаж: Главред, фото: t.me/mash

Коротко:

На Камчатці стався сильний землетрус

Через цунамі затопило міста

Оголошено загрозу для США та Японії

Уранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Це найпотужніший землетрус із 1952 року. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі заввишки 3-4 метри. Деякі населені пункти затоплено. Людей евакуюють із постраждалого регіону.

За даними геофізичної служби РАН, максимальна магнітуда землетрусу на Камчтаці становила 8,7 балів за шкалою Ріхтера, передає російський Telegram-канал Mash.

відео дня

Перші підземні поштовхи почалися в місті Північно-Курильськ об 11:30 за місцевим часом. Через деякий час біля берегів Камчатки сталися повторні підземні поштовхи магнітудою до 5,8.

За даними росЗМІ, приблизно з 3:30 до 4:40 біля берегів Камчатки сталося вісім землетрусів магнітудою понад 5.

За словами очевидців, у будинках затремтіли меблі, у магазинах із полиць магазинів упав товар, спрацювали сигналізації в автомобілів.

Також повідомляється, що було затримано шість рейсів, а в аеропорту жінці на голову впала стельова плита.

Дивіться відео - Землетрус на Камчатці сьогодні:

За даними ГУ МНС по Сахалінській області, у Північно-Курильську через підземні поштовхи було пошкоджено кілька будівель: утворилися тріщини, було пошкоджено пічні труби та вентиляційні шахти. Глава регіону Валерій Лимаренко оголосив про евакуацію жителів.

Майже 300 осіб евакуювали з порту в Північно-Курильську після землетрусу.

Місцева влада заявила про загрозу цунамі. Чотириметрову хвилю було зафіксовано в Єлизовському районі Камчатки.

Пізніше перші хвилі цунамі дійшли до берегів Північно-Курильська. Частину міста затопило. Як повідомили очевидці, там вода змила завод із переробки риби. Були чутні звуки сирени.

У Петропавловську-Камчатському люди масово залишають місто.

Дивіться відео - Частину Камчатки затопило після цунамі:

У філії Геофізичної служби РАН заявили, що сильні афтершоки з магнітудою до 7,5 після землетрусу на Камчатці триватимуть не менше місяця.

Загроза для США та Японії

Сполучені Штати і Японія також оголосили попередження про цунамі після потужного землетрусу на Камчатці.

За даними Геологічної служби США, цунамі може завдати шкоди узбережжям усіх островів штату Гаваї, пише Bloomberg. Жителів закликали вжити термінових заходів для захисту життя і майна.

Загрозу цунамі також оголошено для всього західного узбережжя США і Канади, а також Алеутських островів, острова Гуам, Філіппін і деяких островів Тихого океану, зокрема Яп і Маршаллових островів. Є ризик для Каліфорнії, Орегона, Вашингтона, Британської Колумбії та Аляски.

Японська державна телерадіокомпанія NHK також попередила про ризик цунамі та закликала людей покинути узбережжя.

Телерадіокомпанія показала автомобілі, що виїжджають із прибережних районів Мацусіма в префектурі Міягі на півночі Японії.

За даними Національної метеорологічної служби, в деяких районах Японії висота хвиль може досягти 3 метрів.

Для порівняння, під час катастрофічного цунамі 2011 року, висота хвиль сягала майже 40 метрів.

Як писав Главред, 13 липня на території Чернівецької області було зафіксовано землетрус із магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Підземний поштовх стався поблизу селища Конятин у Вижницькому районі. Сила коливань сягала 2,6 бала, а глибина, на якій стався землетрус, становила 3 кілометри.

11 травня в Одесі та області був відчутний землетрус. Його магнітуда була 4,6 балів. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано в сейсмічній зоні Вранча в Румунії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред