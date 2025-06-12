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Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині

Анна Косик
12 червня 2025, 17:19
309
Окупанти можуть просуватися на Сумщині тільки з однієї причини.
Подоляк, Сумское направление
Ситуація на Сумському напрямку досить напружена / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що сказав Подоляк:

  • Ворог зміг просунутися на Сумщині завдяки накопиченим ресурсам
  • Оцінювати критичність наступу РФ зарано

Країна-агресорка Росія задіяла на північному напрямку багатотисячне військо, яке рухається в сторону міста Суми. Чому окупантам вдається просуватися вперед відповів в етері 24 каналу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, росіяни заздалегідь накопичили велику кількість живої сили та техніки на Курському напрямку, а також задіяли там північнокорейських військових.

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Коли ворог просунувся на Курщині, усі ресурси з цього напрямку він перекинув на Сумщину. До того ж більше двох років ДРГ РФ заходили на певну місцевість з Курської у Сумську область.

Наразі для розуміння, наскільки контрольованою є ситуація у Сумській області потрібно дочекатися офіційної позиції військових. Подоляк впевнений, що скоро стане зрозуміло, які дії заплановані для стримування подальших наступів РФ, адже мова йде вже про прямий напрямок на Київ.

Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині
Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на Сумському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Сумській області просування росіян відносно значне, якщо говорити в масштабах цієї війни. Воно достатньо відчутне. Ворог зайняв уже понад десять населених пунктів.

Раніше британський генерал-майор Чіп Чепмен заявив, що до кінця літа Росія навряд чи піде на масштабні вуличні бої, як це було раніше, оскільки зробила висновки з попередніх битв. Замість цього вона, ймовірно, зосередиться на спробах оточення, наприклад, у районі Сум.

Напередодні стало відомо, що через Маріуполь країна-агресорка Росія перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили на Сумщину: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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