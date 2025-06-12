Важливе селище захопили: DeepState заявили про просування ворога на Харківщині

Аналітики стверджують, що у ворога є успіхи у просуванні на правий берег Осколу.

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На Харківщині ворог дійшов впритул до важливих населених пунктів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, DeepState

Що повідомили аналітики:

Ворог просувається на правому березі Осколу

Окупанти захопили важливий населений пункт

Противник найактивніше застосовує піхоту та дрони

Окупаційні війська країни-агресорки Росії просунулися на правому березі річки Оскіл. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

Повідомляється, що противник досить довгий час здійснював тиск на населений пункт Дворічна, постійно просочувався піхотою в глибину і з часом таки захопив його.

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Аналітики зазначають, що окупанти з самого початку націлилися на це село для створення плацдармів, так як там можна зробити опорник та накопичувати піхоту та інші ресурси для подальших просувань.

"Противнику вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях в окупантів немає, так само і в напрямку Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити", - йдеться у повідомленні.

У DeepState повідомили, що основним ресурсом ворога є піхота і дрони. Не полишає він також спроби перетягувати через Оскіл техніку, але поки не дуже успішно.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

"Хоча з часом збільшення дистанції може датися в знаки і окупанти ж все-таки зможуть її затягувати на інший берег. Продовжується також тиск в районі Кіндрашівки", - додали аналітики.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Харківській області Сили оборони України заблокували противника в районі Кругляківки, Загризового та інших населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині окупаційні війська країни-агресорки Росії намагалися атакувати українських оборонців в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ. В результаті ворог уперся в українську оборону.

Нагадаємо, воєнкори країни-агресорки Росії у Мережі масово почали повідомляти про нібито стрімкий наступ у Харківській області. Їхні заяви свідчать про те, що ворожа армія нібито ледь не рухається до Харкова. Однак в ЦПД спростували цю інформацію.

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