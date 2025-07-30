Коли курс долара може підскочити до 46 гривень - невтішний прогноз

В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

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Що буде з курсом долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

До кінця року курс долара може становити 43,5 грн/дол

Якщо війна триватиме, то вже у 2026 році валюта може подорожчати до 46 грн/дол

Курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року. Про це йдеться в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital.

Аналітики зазначають, що високий рівень резервів дозволить Нацбанку продовжувати використовувати валютно-курсову політику для досягнення інфляційної цілі, зберігаючи макрофінансову і зовнішню стабільність.

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Крім того, в компанії продовжують очікувати незначне послаблення курсу гривні щодо долару в другому півріччі поточного року на тлі зниження інфляції та сезонного збільшення попиту на іноземну валюту.

"Ми прогнозуємо курс гривні на рівні 43,5 грн/дол. на кінець 2025 року і 46,0 грн/дол. на кінець 2026 року в сценарії тривалої війни", - пише у прогнозі.

Варто додати, що за умов "стійкого перемир’я" НБУ, ймовірно, буде тримати гривню стабільною відносно долара на рівні близько 44 гривні за долар.

Яким буде курс валют у серпні

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що ситуація на валютному ринку на початку серпня буде схожою на липневу, тому не варто очікувати знецінення долара або євро.

За його словами, ймовірно, вартість долара у перші дні місяця буде в межах до 42 гривень, а євро - 49,5 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС та має негативний характер щодо європейської валюти.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський сказав, що вже восени 2025 року на міжбанку курс гривні коливатиметься в межах 41,5 - 42,5 грн. за долар і на рівні 47,5 - 49,8 грн за євро.

Водночас, кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що вже найближчим часом євро може подорожчати до 5 гривень. Але українцям варто купувати як долари, так і європейську валюту.

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Про джерело: Dragon Capital Dragon Capital - українська інвестиційна компанія, працює у сфері інвестицій і фінансових, брокерських послуг, управління активами, пише Вікіпедія. У 2016—2020 компанія з партнерами інвестували в нерухомість $600 млн.

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