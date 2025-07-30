Готував удари по аеродромах з F-16 та Mirage 2000: у ВПС знайшли 'крота'

Затриманий передавав ворогу навіть особові дані пілотів.

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"Кріт" передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ / Колаж: Главред, фото: US Air Force, СБУ

Що повідомили в СБУ:

У ВПС України знайшли зрадника

Затриманий передавав ворогу чимало інформації про українські повітряні сили

Фігуранту загрожує довічне ув'язнення за державну зраду

Служба безпеки України затримала "крота" країни-агресорки Росії у Військово-повітряних силах України, який готував удари окупантів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

Як повідомили в СБУ, агентом воєнної розвідки РФ, більш відомої як ГРУ, виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Він виконував одразу декілька завдань ворога.

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"Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря", - йдеться у повідомленні.

Тож фігурант передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах ВПС, збирав координати розміщення повітряних суден, зокрема літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

F-16 / Інфографіка: Главред

"Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити окупантам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів", - додали в СБУ.

На цьому російський агент не зупинився і передавав ГРУ особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

"Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації", - зазначили у відомстві.

Затриманому планують повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Крота" виявили в Повітряних силах

Нещодавно СБУ також вдалося затримати майора, який служив у Повітряних силах ЗСУ та паралельно співпрацював з російською спецслужбою. Він передавав ворогу інформацію про українську військову авіацію.

Зрадника представникам ФСБ РФ вдалося завербувати через його колишню дружину. Вона проживає у тимчасово окупованому Мелітополі і також співпрацює з російською спецслужбою.

Викриття ворожих агентів в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку країни-агресора Росії, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі.

Раніше також ФСБ країни-агресорки Росії планували ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству військового.

Напередодні контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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