Після Камчатки цунамі насувається на Японію: триває евакуація, на берег викинуло китів

Японії загрожує потенційне цунамі, яке за масштабами можна порівняти з тим, що сталося 1952 року біля берегів російського півострова Камчатка.

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Землетрус на Камчатці вбив китів і кашалотів у Японії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Небезпека цунамі в Японії: можливі хвилі, як у 1952 році

Мешканці евакуюються з узбережжя

Кіти викинулися на берег після землетрусу на Камчатці

Після потужного землетрусу на Камчатці в Японії оголосили попередження про цунамі висотою до трьох метрів. Людей закликають евакуюватися на височини і залишатися в безпечному місці доти, доки попередження не буде знято.

Попередження оголошено вздовж тихоокеанського узбережжя Японії від Хоккайдо до Вакаями. Представник Японського метеорологічного управління Кійомото Масасі повідомив, що перші хвилі, згідно з прогнозами, мали прибути о 10:00 ранку за японським часом або о 1:00 ночі за Всесвітнім часом, і, можливо, вже досягли узбережжя країни, передає NHK.

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Кійомото Масасі попередив, що цунамі можуть повторюватися впродовж тривалого періоду часу. При цьому наступні хвилі можуть бути потужнішими за перші.

Зазначається, що Японії загрожує потенційне цунамі, яке за масштабами можна порівняти з тим, що сталося 1952 року біля берегів російського півострова Камчатка.

Хвилі цунамі вже досягли деяких районів тихоокеанського узбережжя Японії й обрушилися на дві префектури та на острів Хоккайдо.

Через підземні поштовхи кілька китів викинулися на берег біля міста Татеяма на схід від Токіо.

Кити викинулися на берег після землетрусу / скріншот

Дивіться відео-В Японії після цунамі на берег викинуло китів :

Кити можуть викидатися на берег під час цунамі через різкі перепади рівня прибережних вод і течії. Хоча хвилі цунамі зазвичай проходять непоміченими в глибоких океанських водах, їхній вплив посилюється в міру наближення до берега.

Початковий сильний відкат води перед ударом хвилі може дезорієнтувати китів і замкнути їх на мілководді.

Землетрус на Камчатці вбив китів і кашалотів у Японії / Скриншот

Що зараз відбувається в Японії

Хвилі цунамі досягли деяких районів тихоокеанського узбережжя Японії після потужного землетрусу біля берегів півострова Камчатка в середу.

О 10:46 ранку в порту Токаті зафіксовано цунамі заввишки 40 сантиметрів, а в місті Ерімо на південному сході Хоккайдо - цунамі заввишки 30 сантиметрів.

Хвилі цунамі також спостерігалися в регіонах Тохоку і Канто. Висота хвиль становить від 20 до 40 сантиметрів. Повідомлень про серйозні руйнування поки що не надходило.

Раніше 30-сантиметрові хвилі обрушилися на порт Ханасакі в Немуро о 10:30 ранку, на місто Хаманака о 10:36 ранку і на порт Кусіро о 10:42 ранку на сході Хоккайдо.

О 9:40 ранку японське метеорологічне управління підвищило свій прогноз до рівня попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 8,7, що стався біля східного узбережжя Камчатки.

Уряд Японії заснував інформаційний пункт зв'язку в центрі управління кризовими ситуаціями в канцелярії прем'єр-міністра.

Влада Токіо закликає жителів триматися подалі від узбережжя й утриматися від виходу в море на суднах у зв'язку з очікуваним цунамі.

Влада міста Кудзюкурі префектури Тіба повідомляє, що майже всіх жителів двох міських пляжів евакуйовано. Вона також продовжує закликати серферів, які залишилися, покинути цей район.

Туристична асоціація міста Оараї в префектурі Ібаракі повідомляє, що всіх відвідувачів пляжу "Оараї Сан" евакуювали, а парковку закрили.

Потужний землетрус на Камчатці - головне

Як писав Главред, вранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус. Його магнітуда склала 8,7 балів за шкалою Ріхтера. Це найпотужніший землетрус із 1952 року.

Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі висотою 3-4 метри. Деякі населені пункти затоплені. Люди евакуюються з постраждалого регіону.

Цікавим нюансом землетрусу на Камчатці є те, що епіцентр розташований недалеко від бази військово-морського флоту РФ "Рибачий", на якій базуються підводні човни. Вона розташована в Ачинській бухті за 130 кілометрів від точки локалізації землетрусу.

Росіяни зберігають на цій підводній базі такі ядерні підводні човни, як K-44 "Рязань", що несе одразу 16 балістичних ракет Р-29Р, K-550 "Александр Невский", а також підводні ядерні човни з покращеними системами стелс та торпедами УГСТ "Физик-2".

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