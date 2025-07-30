"Він був улюбленцем фанатів": помер фронтмен легендарного гурту Iron Maiden

Коротко:
- Пол Маріо Дей став першим вокалістом Iron Maiden у грудні 1975 року
- Дей помер 29 липня у своєму будинку в Австралії
Помер перший фронтмен легендарного британського хеві-метал-гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей. Про це пише The Sun.
Рокер довгий час боровся з онкологічним захворюванням. Дей помер 29 липня у своєму будинку в Австралії.
Пол Маріо Дей став першим вокалістом гурту Iron Maiden у грудні 1975 року. На той момент музиканту було 19 років. Артист узяв участь у першому концерті колективу, який відбувся 1 травня 1976-го в Лондоні. Через кілька місяців Дей залишив гурт, його замінив Денніс Вілкок.
На DVD-виданні документального фільму "Iron Maiden The Early Days" було зазначено, що причиною звільнення Дея з гурту була "відсутність у ньому будь-якої харизми".
Після відходу з Iron Maiden музикант створив групу More, представники якої відреагували на його смерть у соцмережах.
"Ми глибоко засмучені новиною про смерть великого вокаліста групи More. Він був улюбленцем фанатів британської рок-музики і відіграв безліч концертів, що запам'ятовуються", - сказано в публікації колективу.
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