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Кремль тисне, щоб Трамп відмовився від свого терміну: що хоче встигнути Росія

Анна Косик
30 липня 2025, 08:06
293
У Кремля не залишається часу для реалізації ключового задуму, тому там хочуть, щоб Трамп пішов на поступки.
Кремль тисне, щоб Трамп відмовився від свого терміну: що хоче встигнути Росія
Кремлівські чиновники пішли зовсім іншим шляхом у спробах переконати Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили аналітики:

  • Кремль хоче відмовити Трампа від ультиматуму на 10 днів
  • У Росії хочуть досягти воєнних цілей перед початком переговорів
  • РФ змінила стимули для тиску на США

Президент США Дональд Трамп скоротив раніше озвучений країні-агресорці Росії термін ультиматуму з 50 до 10 днів. Однак чиновники Кремля намагаються змусити очільника Штатів відмовитися від нього.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Це свідчить про те, що російські високопосадовці не зацікавленні у завершенні війни проти України.

відео дня

Зокрема заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у соцмережах написав, що Трамп не може диктувати, коли починати мирні переговори та наголосив, що діалог закінчиться тільки після досягнення РФ усіх своїх воєнних цілей.

Експерти припускають, що під цілями він має на увазі зміну режиму в Україні, політики вступу в НАТО та скорочення ЗСУ до тих масштабів, які не дозволять захищати країну повноцінно.

Аналітики зауважили, що раніше для досягнення поступок від США у Кремлі обіцяли стимули, які не пов'язані з війною в Україні. Зараз же у РФ намагаються досягти продовження співпраці з Трампом та відмовити його від визначеного терміну шляхом заяв про погіршення відносин між країнами та новий договір СНО.

Реакція Кремля на ультиматум Трампа

З самого початку рішення президента США про оголошення Росії ультиматуму не сподобалось представникам Кремля, які не зацікавлені у припиненні війни в Україні.

Вже після скорочення Трампом терміну до 10 днів там вийшли з новою заявою. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова очільника США "взяли до відома" та цинічно додав, що Росія, як і раніше, зберігає прихильність до мирного процесу для врегулювання конфлікту навколо України.

Ультиматум Трампа Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни.

Раніше в Офісі президента заявили, що в Україні очікування від нових термінів дедлайну Дональда Трампа диктатору РФ Володимиру Путіну не є утопічними, а цілком реальними.

Сам президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Трампа скоротити термін, наданий російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди є проявом сили, яка може наблизити завершення війни.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Дмитро Пєсков Дмитро Медведєв новини України мирні переговори
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