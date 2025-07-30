Трамп покарав Індію за війну Путіна: Нью-Делі отримав мита у 25%

Індія потрапила під тарифи Трампа через торгівлю з агресором Росією.

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Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% вже з 1 серпня - Трамп / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ua.depositphotos.com

Коротко:

США проти, щоб Індія та Китай купували енергоресурси у РФ

Китаю та Індія перешкоджають завершенню війни в Україні

Індія отримає мита у 25% вже з 1 серпня

Уже з 1 серпня Сполучені Штати Америки запроваджують торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Причина - торговельні бар'єри з боку Нью-Делі та купівля у Росії енергетичних ресурсів. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп.

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він написав, що незважаючи на дружбу Індії та США, ці роки країни мало торгували між собою, оскільки Нью-Делі встановив "занадто високі тарифи, одні з найвищих у світі".

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"(В Індії, - ред.) найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн", - сказав Трамп.

Які тарифи чекають на Індію

Також президент США акцентував увагу на тому, що Індія завжди купувала більшість військового обладнання у РФ і разом з Китаєм - найбільший покупець російських енергоресурсів, чим фактично перешкоджає завершенню війни проти України.

У ситуації, що склалася, вже з 1 серпня Штати встановлять мита проти Індії в розмірі 25%.

"Крім того, вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання в РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм - у той час, як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні - усе це погано. Тому Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% і отримає штраф за вказане вище, починаючи з першого серпня", - наголосив Дональд Трамп. Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа і санкції проти партнерів РФ - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 29 липня назвав новий ультиматум для Кремля - 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. Інакше США впровадять санкції проти покупців російських газу і нафти. Раніше Трамп висував ультиматум у 50 днів, проте скоротив термін, оскільки вважає, що за ці дні поведінка РФ не зміниться.

Новий ультиматум Трампа на адресу Росії може призвести до вже справжніх перемовин за участю США, Китаю та Європи для тиску на Росію, припустив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Крім того, Україна може вийти на зовсім інший рівень військової допомоги.

У Кремлі відреагували на новий ультиматум Трампа: прессекретар керівника РФ Дмитро Пєсков сказав, що у країни-окупанта, мовляв, уже імунітет до санкцій. Як "вважають" у російському МЗС, "погрози і санкції" не сприяють нормалізації американо-російських відносин.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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