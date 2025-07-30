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Росіяни хвилюються за свої аеродроми та будують укриття - британська розвідка

Марія Николишин
30 липня 2025, 11:05оновлено 30 липня, 12:01
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Росіяни вибудовують додатковий захист від ударів.
Росіяни хвилюються за свої аеродроми та будують укриття - британська розвідка
Росія будує укриття / колаж: Главред, фото: британська розвідка, Вікіпедія

Головне:

  • РФ будує укриття для літаків біля кордону з Україною
  • Захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово, Курськ-Восточний та Гвардійське
  • Вони повинні захистити літаки від українських дронів

Країна-агресор Росія розпочала будівництво укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною. Ймовірно, таке рішення було прийняте після серії успішних атак українських безпілотників. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово, Курськ-Восточний та Гвардійське.

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"Там помітили укріплені ангари з куполоподібними дахами, противибуховими дверима. Укріплення покриті шаром ґрунту для додаткового захисту від ударів", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що база Міллерово в Ростовській області розташована лише за 17 км від кордону з Україною й зазнала атаки 22 липня.

"Окрім будівництва укріплених ангарів, там також активно зводяться вісім нових наскрізних укриттів для літаків, які, ймовірно, незабаром будуть готові до експлуатації", - додали у розвідці.

Також відомо, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах, від майбутніх ударів українських ударних БПЛА.

  • РФ будує укриття для літаків
    РФ будує укриття для літаків фото: британська розвідка
  • РФ будує укриття для літаків
    РФ будує укриття для літаків фото: британська розвідка
  • РФ будує укриття для літаків
    РФ будує укриття для літаків фото: британська розвідка

Операція СБУ "Павутина"

Як відомо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну історичну операцію "Павутина", яка стала безпрецедентним ударом по стратегічній авіації Росії. Голова СБУ Василь Малюк наголошував, що операція готувалась 1 рік та 6 місяців, а для атаки використали 117 дронів.

За його словами, операція супроводжувалася високим рівнем секретності, а для ударів були залучені найкращі оператори дронів спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ.

Росіяни хвилюються за свої аеродроми та будують укриття - британська розвідка
Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Удари по аеродромах РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 липня ЗСУ уразили аеродром "Борисоглєбськ" у країні-агресорці Росії. Відомо, що там базувалися ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. У результаті удару було уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

28 червня в районі аеродрому Кіровське, що в Криму, було гучно. Ймовірно, ураження зазнали склади та об'єкти ППО. Також повідомлялось про влучання по одній з авіаційних стоянок.

Крім того, 27 червня СБУ за допомогою далекобійних дронів знищила два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка (Волгоградська область, РФ), ще два пошкодили.

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Про джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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