Росія підійшла до Сум критично близько: чи є ризик блокади міста

РФ контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато.

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Військова присутність окупантів на Сумщині розширюється / Колаж: Главред, фото, Командування об'єднаних сил, 22 окрема механізована бригада, Deep State

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Чи є загроза прямого наступу на Суми

Яку мету переслідують окупанти на Сумщині

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна. Російська Федерація вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато. Крім того, щодня військова присутність окупантів на Сумщині розширюється.

"Ми маємо розуміти, що DeepState оновлює свою мапу із запізненням, і за фактом Росія контролюватиме набагато більшу територію. Як я бачу, Росія підійшла до Сум на 20 кілометрів. Це критично близько до обласного центру", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

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Військовий експерт не виключає, що в такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста Суми. Зокрема, окупанти можуть застосовувати кориговані авіабомби (КАБи), різні види артилерійських озброєнь, касетні боєприпаси і дрони.

"Судячи з того, що показує DeepState, складається враження, що росіяни намагаються просунутися на північ і північний захід від Сум. На західному напрямку вони можуть спробувати перерізати три дороги - на Глухів, Конотоп і Київ, щоб розірвати транспортне сполучення обласного центру з "великою землею", а також забезпечити його напівоточення або напівблокаду", - додав Ступак.

Що відомо про місто Суми / Інфографіка: Главред ​

Наступ РФ на Сумщині - останні новини

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області.

Росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. Про це розповів військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російські війська продовжують просування на півночі Сумщини і вже перебувають на відстані близько 20-22 км від обласного центру.

У ніч на 4 червня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Андріївку і Водолаги в Сумській області.

Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. При цьому у них немає сил для прориву до Сум. Основне завдання ворога полягає в терорі мирного населення. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Збройних сил України, підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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