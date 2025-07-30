Деяких жінок автоматично братимуть на військовий облік: хто у списку

Взяття на військовий облік здійснюватиметься без особистої присутності.

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Військовий облік жінок / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Жінок з медичною або фармацевтичною освітою братимуть на військовий облік

Для цього їхньої особистої присутності не потрібно

Їм присвоюватимуть звання "солдат (матрос) запасу"

У середу, 30 липня, Кабмін вніс зміни в документи щодо військового обліку. Вони стосуються жінок. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відомо, що тепер жінок з медичною або фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік, без особистої присутності.

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"Внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зауважив, що вже уточнено алгоритм дій закладів освіти і ТЦК та СП щодо таких категорій жінок. Також удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг".

"Передбачено присвоєння первинного військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25 річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до ТЦК та СП", - підкреслив він.

Чи можлива мобілізація жінок

Варто зауважити, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що в Україні не планують впроваджувати обов’язкову мобілізацію жінок.

За його словами, таких планів немає і не було, а подібні заяви є дезінформацією, яку активно поширюють російські джерела.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Також відомо, що добровольці, які проходили службу в межах проєкту "Контракт 18–24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.

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