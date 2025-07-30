Трамп заявив, що українські біженці зможуть залишатися у США, але є чіткий термін

Американський президент повідомив, коли українцям доведеться пакувати валізи.

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Українських біженців з США виганяти не будуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump/

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Трамп заявив, що українці зможуть залишатися в США до кінця війни

США працюють з українськими біженцями

Заява Трампа стала несподіванкою на тлі імміграційної політики США

Президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які були змушені тікати від війни, та знайшли притулок в Штатах, зможуть залишатися там легально до закінчення конфлікту.

Про це, як повідомляє видання KyivPost, він заявив під час короткої розмови з журналістами у Білому домі. Трамп додав, що робота американських чиновників з громадянами України триває.

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"Ми дозволимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними", - наголосив президент США.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, що сказав Трамп про українських біженців в США:

Видання пише, що ця заява стала несподіванкою для багатьох на тлі останніх заяв та дій адміністрації Трампа, які свідчили про протилежне, а саме обмеження для іммігрантів. В тому числі вони торкнулися іноземців, яким було надано тимчасовий легальний статус за програмами, започаткованими попередньою адміністрацією.

Припинення допомоги з прихистком українським біженцям

Зазначимо, що не лише у США попереджали про закриття програм для українських біженців. До подібної практики вдалися і в Польщі, де планують поступово закривати притулки для українців з 1 листопада 2025 року.

Так звані центри колективного розміщення (OZZ) припинять свою діяльність для усіх, окрім вразливих груп населення, таких як вагітні жінки, чи люди похилого віку.

Політика США щодо українських біженців - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ще у лютому 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни.

Згодом стало відомо, що американська адміністрація розробила план витрачання 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на повернення мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 000 українських біженців.

Раніше також ЗМІ повідомляли, нібито Дональд Трамп має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією.

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Про джерело: Kyiv Post KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

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