Потужний землетрус на Камчатці пронісся біля бази ядерних підводних човнів РФ

Недалеко від епіцентру цунамі розташований стратегічно важливий об'єкт Росії.

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Ядерні підводні човни РФ зберігаються зовсім близько / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Основне:

На Камчатському півострові зафіксовано землетрус

Недалеко від епіцентру знаходиться база ВМФ РФ

На базі росіяни зберігають ядерні підводні човни

30 липня на Камчатському півострові стався надпотужний землетрус магнітудою понад 8 балів. Як повідомляють Telegram-пабліки, цікавим нюансом є те, зо епіцентр знаходиться недалеко від важливого об'єкту країни-агресорки Росії.

Мова йде про базу військово-морського флоту РФ "Рибачий", на якій базуються підводні човни. Вона розташована в Ачинській бухті, що за 130 кілометрів від точки локалізації землетрусу.

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Епіцентр землетрусу на Камчатці

Варто зазначити, що росіяни зберігають на цій підводній базі такі ядерні підводні човни, як K-44 "Рязань", який несе одразу 16 балістичних ракет Р-29Р, K-550 "Александр Невський", а також підводні ядерні човни з покращеними системами стелс і торпедами УГСТ "Фізик-2".

Стратегічна підводна база "Рибачий" на карті

Чи можуть постраждати підводні човни

Потужний землетрус на Камчатці спричинив цунамі, яке, згідно з прогнозу штучного інтелекту, може пошкодити підводні човни, якщо вони опиняться в епіцентрі. Але це можливо лише, якщо вони будуть не глибоко у воді, а на поверхні, або біля берега.

Прогноз чату GPT щодо можливості пошкодження підводних човнів внаслідок цунамі / фото: скріншот

Наскільки сильним був землетрус на Камчатці

На Камчатському півострові стався найпотужніший землетрус ще з 1952 року. Більше того, після нього в одному з районів було зафіксовано велику хвилю цунамі, висотою 3-4 метри.

Ситуація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що малоймовірно, що російського диктатора Володимира Путіна злякають нові заяви президента США Дональда Трампа. Глава Кремля не сприйматиме Трампа серйозно, аж поки той не підтвердить свої погрози діями.

Напередодні стало відомо, що українські безпілотники ледь не щодня атакують стратегічно важливі об'єкти на території країни-агресорки Росії. Це викликало хвилю паніки серед російський пропагандистів, які бояться бунтів.

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