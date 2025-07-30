"Найближчим часом": у Польщі зробили заяву про призупининення війни в Україні

Туск сказав, що ймовірність призупинення війни в Україні найближчим часом висока.

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Туск зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Ключові тези Туска:

Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом

Польща має бути готова до захисту у разі військового конфлікту

У середу, 30 липня, премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути призупинена". Його заява пролунала під час виступу в Технологічному інституті ВПС у Варшаві, цитує TVP.

"Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації", – заявив Туск. відео дня

При цьому він також підкреслив, що Польща має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на російсько-українському фронті.

"І ми не можемо витрачати жодної години чи дня на цю гонку за сучасну армію", – додав Туск.

У виданні підкреслюють, що впродовж останніх років Польща прагне посилити свої військові сили на тлі побоювання агресії з боку РФ.

Варто нагадати, що нещодавно на сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу ЗСУ, військовим льотчиком-інструктором Романом Світаном, у якому підіймалися питання термінів завершення війни.

Військовий експерт висловив думку, що війна в Україні може закінчитися приблизно у 2028-2029 роках.

Він запевнив, що будь-яка військова кампанія розділена на періоди. І ці періоди вкладаються в певні часові рамки, причому step by step.

"Спочатку буде звільнення Криму, і на це доведеться витратити щонайменше рік. Потім рік піде на звільнення сухопутного коридору, тобто це буде друга літня військова кампанія в нас. Припустимо, 2026 рік буде роком звільнення Криму (або сухопутного коридору), 2027-й – роком звільнення сухопутного коридору (або Криму). А далі ми будемо займатися Донбасом. Але до цього часу Росія повинна почати розвалюватися, щоб бути нездатною підтримувати донецьке угруповання. З Донбасом доведеться возитися півтора-два роки", - розповів Світан.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Як писав Главред, війна в Україні, найімовірніше, вона продовжиться після 2025 року, вважає командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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