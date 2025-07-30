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"Ламає психіку": Катя Остапчук розкрила дивну деталь особистого життя Слави Дьоміна

Анна Підгорна
30 липня 2025, 16:26
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Дружина Остапчука розповіла, що до неї по допомогу зверталася дівчина, з якою спілкувався ведучий.
Катя Остапчук, Слава Дьомін
Слава Дьомін особисте життя - Катя Остапчук розповіла про його інтереси / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa, instagram.com/slavademin_official

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Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін сьогодні зробив неприємне відкриття: він з'ясував, що шоумен Володимир Остапчук заблокував його в соціальних мережах. Дьоміна це рішення здивувало, у зв'язку з чим він передав дружині Володимира привіт в Instagram-сторіс.

Остапчук "привіт" від Дьоміна отримала і навіть прокоментувала. Вона розповіла у своєму Telegram-каналі, що її чоловік заблокував Славу після того, як той близько року тому випустив про них невтішний репортаж. Тоді, зазначає Катя, вона навіть писала Дьоміну в особисті повідомлення, але спільної мови вони знайти так і не змогли.

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"Мені дивно, коли чоловік так поводиться. Як базарна баба. Ще й публічно викладає, що його заблокували, передаючи привіт дівчині, яка до цього жодного стосунку не має", - написала Остапчук.

Слава Дьомін
Слава Дьомін передав привіт Каті Остапчук / instagram.com/slavademin_official
Відповідь Кеті Остапчук
Відповідь Каті Остапчук виявилася багатослівною / Telegram-канал Катерини Остапчук
Відповідь Кеті Остапчук
Відповідь Каті Остапчук виявилася багатослівною / Telegram-канал Катерини Остапчук

Також Катя Остапчук опублікувала фрагмент особистого листування зі Славою Дьоміним, в якому, серед іншого, вона розкрила деталі особистого життя ведучого. Дружина Володимира Остапчука стверджує, що до неї по допомогу зверталася 17-річна дівчина: просила поради щодо стосунків зі старшими чоловіками (у Володимира і Катерини 15-річна різниця у віці - прим. редактора), маючи на увазі особисте спілкування зі Славою Дьоміним.

"Розкажіть хтось Славі, що це не ок — у 40 років ходити на побачення з неповнолітніми дівчатами, а потім ще й не відповідати їм на повідомлення. Ламає психіку. Потім бідна дівчина пише мені і питає поради, бо я також у стосунках з великою різницею у віці, проте ці стосунки я почала у 22, будучи повнолітньою. Найсмішніше, що публічно він висміював нашу з Вовою різницю у віці, а потім почав бігати по дітях", - пише Катерина Остапчук.

Листування між Остапчуком і Дьоміним
Листування Остапчук і Дьоміна / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Катерини Остапчук
Коментар Каті Остапчук
Коментар Каті Остапчук / Telegram-канал Катерини Остапчук

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Про персону: Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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