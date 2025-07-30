У Путіна відреагували на наміри Трампа запровадити санкції: як заспокоюють росіян

Після погроз Трампа Кремль похизувався "імунітетом до санкцій".

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Пєсков відреагував на наміри Трампа запровадити санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНІАН

Ключові тези Пєскова:

РФ виробила "певний імунітет" до санкцій

Кремль продовжує фіксувати заяви Трампа щодо запровадження санкцій

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про дедлайн 10 днів щодо санкцій. У РФ заявили, що Москва нібито виробила "певний імунітет". Заяви Пєскова наводять російські ЗМІ.

Прессекретар Кремля заявив, що Росія "досить довго живе під величезною кількістю обмежень, але її економіка функціонує".

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"Певний імунітет до санкцій у Росії вироблений", – запевнив Пєсков.

При цьому він додав, що Кремль продовжує фіксувати заяви Трампа й інших західних лідерів щодо санкцій проти РФ.

До заяв Пєскова приєдналася ще одна російська особа - речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона сказала, що проти Росії введено безпрецедентну кількість санкцій, а загроза нових обмежень "стала рутиною".

"Жодні погрози від будь-кого не можуть добре позначитися на процесах нормалізації відносин", - підкреслила речниця російського МЗС.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Новий ультиматум Трампа для Путіна - новини за темою

Як писав Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 29 липня озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни. Американський лідер пригадав, що раніше відводив Росії 50 днів на досягнення домовленостей, але зараз цей термін скоротився.

На тлі останніх заяв президента США, колишній президент РФ Дмитро Медвєдєв відреагував агресивно. Він пригрозив Трампу війною.

Тим часом дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що наразі вже запущено процеси санкційного тиску на Росію та посилення допомоги Україні. Однак важливо розуміти, що ключовими питаннями є масштаби та терміни.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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