Захоплення стратегічного міста до кінця осені: в ЗСУ назвали ризики та загрозу

Офіцер сказав, що РФ вже четвертий рік не може захопити і взяти під контроль місто.

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Ситуація біля Покровська / колаж: Главред, фото: deepstatemap, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

Росіяни мають певні тактичні успіхи біля Покровська

Зокрема, окупанти виходять на логістичні шляхи ЗСУ

Найближчим часом ворог не зможе кардинально поміняти ситуацію на фронті

Ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом чи до кінця осені - не варто. Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Київ 24.

"Ситуація там вкрай важка не перший рік. І хочу нагадати, що рік тому вже обговорювали ризик того, що буде захоплено Покровськ. Але вже рік його не в змозі захопити", - наголосив він. відео дня

За його словами, противник має певні тактичні успіхи і виходить на українські логістичні шляхи .

"Більше року він (противник, - ред.) деякі ділянки контролює FPV-дронами, артилерією - це є проблема. Але ані Покровськ, ані Часів Яр, ані Костянтинівку РФ вже четвертий рік не може захопити і взяти під ефективний контроль", - каже офіцер ЗСУ.

Гай підкреслив, що хоча його бригада зараз працює на іншому напрямку, але він спілкується з друзями-військовими, які є біля Покровська, та від них знає про ситуацію.

"Говорити про те, що зараз - от на цьому тижні, в цьому місяці, до кінця осені росіяни зможуть захопити Покровськ або кардинально поміняти стратегічну ситуацію на фронті - це неправда, це не так. Поки що цього немає", - підсумував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Тактика окупантів біля Покровська

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вже розповідав, що окупанти змінюють тактику ведення бойових дій. Ворог може іти пішки по 10-15 кілометрів малими штурмовими групами. Все через те, що залучати бронетехніку, мотоцикли, чи інший транспорт стало ризиковано.

За його словами, завдяки такій тактиці росіяни можуть навіть проникати ближче до міста Покровськ, але їх вчасно виявляють ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати оборону ЗСУ в районах кількох населених пунктів.

Також відомо, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля.

Водночас, Олександр Сирський заявив, що на Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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