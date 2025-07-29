Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Коротко:
- Куди попрямував Пресняков
- Де його спіймали
Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, втік зі своєї терористичної батьківщини - Росії.
Як пишуть російські пропагандисти, Пресняков переніс травму, де травмував руку і ногу. Однак він швидко оговтався від травми і втік до Туреччини. Завдяки пильності російських співгромадян, співака помітили в туалеті Стамбульського аеропорту.
Як повідомили попутники співака-втікача, його вдалося "зловити" в туалеті. Втім, співак не злякався, а зробивши свої справи, запропонував зробити пам'ятне фото із земляками.
Пропагандисти також припускають, що Пресняков прямував через Туреччину до Іспанії, щоб зустрітися на вільній території зі своїм сином від першого шлюбу.
Володимир Пресняков - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
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Про персону: Володимир Пресняков?
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу й актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
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