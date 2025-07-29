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Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті

Олена Кюпелі
29 липня 2025, 23:19
143
Володимира Преснякова "спіймали" в туалеті стамбульського аеропорту.
Наталія Подольська, Володимир Пресняков
Наталя Подольська та Володимир Пресняков прямують до Іспанії/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Подольська

Коротко:

  • Куди попрямував Пресняков
  • Де його спіймали

Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, втік зі своєї терористичної батьківщини - Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, Пресняков переніс травму, де травмував руку і ногу. Однак він швидко оговтався від травми і втік до Туреччини. Завдяки пильності російських співгромадян, співака помітили в туалеті Стамбульського аеропорту.

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Преснякови виховують двох спільних дітей
Преснякови вирушили до Іспанії / фото: instagram.com, Володимир Пресняков

Як повідомили попутники співака-втікача, його вдалося "зловити" в туалеті. Втім, співак не злякався, а зробивши свої справи, запропонував зробити пам'ятне фото із земляками.

Путініст Пресняков із синами
Путініст Пресняков із синами / фото: скрін instagram.com/presnyakovvladimir/

Пропагандисти також припускають, що Пресняков прямував через Туреччину до Іспанії, щоб зустрітися на вільній території зі своїм сином від першого шлюбу.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

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Про персону: Володимир Пресняков?

Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу й актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

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