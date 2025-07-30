Росіяни атакували будівлю Сумської ОДА: є постраждалі, перші деталі

У п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю Сумської ОДА.

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Удар РФ по Сумах / колаж: Главред, фото: Олег Григоров, ua.depositphotos.com

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Росіяни атакували Суми дронами

У місті було чути два вибухи

Під удар потрапили критична інфраструктура та будівля Сумської ОДА

У середу, 30 липня, країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.

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"Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - наголосив він.

Начальник ОВА також нагадав, що у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами. Сьогодні – нова спроба.

"Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - підкреслив Григоров.

Удар РФ по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах

Варто додати, що в. о. мера Сум Артем Кобзар повідомив, що сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Перший з них – "прильот" дрона по об'єкту критичної інфраструктури. Там обійшлося без постраждалих та жертв.

Він зауважив, що другий вибух - це удар безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню.

"Внаслідок другої атаки на Суми дві людини були поранені", - йдеться у повідомленні.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удар по Сумах 27 липня

Варто нагадати, що у неділю в. о міського голови Сум Артем Кобзар говорив, що росіяни завдавали ударів по об’єктах критичної інфраструктури міста. Тоді частина Сумської громади тимчасово залишилася без світла.

27 липня внаслідок ударів РФ було зафіксовано пошкодження у житлових та нежитлових будівлях.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 липня в Харкові прогриміли вибухи. Армія РФ атакувала місто дронами "Шахед". Внаслідок удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горів автомобіль.

У ніч на 28 липня російські дрони атакували Київ. Внаслідок удару була пошкоджена 25-поверхівка. Також були поранені восьмеро людей. Чотирьох з них госпіталізували, серед них 3-річна дівчинка.

Пізно ввечері 28 липня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області. Унаслідок удару загинуло 17 осіб.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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