"Її розривають": Павло Зібров розповів про страхи через доньку

Зірковий батько намагається втримати Діану Зіброву.

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Павло Зібров донька - співак розповів про спадщину Діани Зібрової / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Діана Зіброва - успішний піар-менеджер для свого батька

Павло Зібров боїться "втратити її для себе"

Зірка розкрив заробітки та спадок доньки

Український співак і Народний артист України Павло Зібров виростив для себе талановитого піар-менеджера - його молодша донька Діана займається кар'єрними питаннями батька з великим успіхом. Талантом 28-річної піар-менеджерки почали цікавитися й інші зірки української естради, однак Зібров має намір втримати кваліфікованого співробітника.

Так у розмові з Люкс ФМ Павло Миколайович розповів, що нещодавно підвищив заробітну плату Діані. Крім того дівчина отримує бонуси від рекламних інтеграцій. Між тим, і на випадок, якщо донька вирішить покинути шоу-бізнес, співак підстрахувався: переписав на неї частину рухомого та нерухомого майна.

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"Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками. Найголовніше — вона крутий менеджер. Те, що вона має гарну освіту та тямить у шоубізнесі, не пропаде в цьому житті. І має багато пропозицій! Я тішуся, але боюся втратити її для себе, бо її "розривають" зірки українського шоубізнесу — не будемо називати. Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс. Вона працює зі мною й розпилятися не потрібно. Я їй підняв зарплату. Крім зарплатні, має окремі бонуси, якщо працює в рекламному бізнесі", - заявив зірковий батько.

Павло Зібров донька - співак розповів про спадщину Діани Зібрової / Скриншот YouTube

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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