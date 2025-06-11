Чи вийшли окупанти на межі Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили важливу заяву

Окупанти намагаються просуватися з Покровського та Новопавлівського напрямків.

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Російські штурми на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

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Росіяни не дійшли до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей

Ворог намагається штурмувати цю ділянку малими піхотними групами

Бувають навіть спроби прориву на мотоциклах

Станом на 11 червня російських військ немає на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

За його словами, попри провокаційні заяви російських медіа, "попри всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі областей".

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"Проте вони (окупанти, - ред.) намагаються туди просуватися з Покровського та Новопавлівського напрямків. Це вони роблять із кінця квітня, адже їхня мета була вийти на адмінмежу до 9 травня", - наголосив він.

Трегубов зауважив, що армія РФ намагається штурмувати цю ділянку малими піхотними групами та пробиватися через зелені насадження, посадки.

"Уздовж усієї лінії фронту групи по 3-4-5-6 осіб намагаються намацувати, де можна пролізти. Якщо хтось із них пролазить, то намагається десь зачепитися, закріпитися в якійсь будівлі, руїні, лісосмузі і чекати, поки до нього доповзуть інші. І так відбуваєтся, поки вони не накопичать у посадці якусь певну кількість (солдатів, - ред.), тоді їм скидають боєприпаси, їжу з дронів, і далі йдуть у подальші наступальні та штурмові дії", - підкреслив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також додав, що в окупантів бувають спроби прориву на легкій техніці - мотоциклах.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк заявив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії зосередили на Покровському напрямку угруповання, яке постійно штурмує українські позиції.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин говорив, що окупанти намагаються захопити населені пункти і прорватися на Дніпропетровщину вже кілька тижнів поспіль, але безуспішно. На шляху ворога стоїть Зелене Поле та Вільне Поле.

Водночас, військовий експерт Денис Попович наголосив, що найбільш відчутне просування російських військ наразі фіксується у Сумській області.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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