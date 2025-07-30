Температура впаде і пройдуть грози: в які регіони увірветься різка зміна погоди

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- Якою буде погода у четвер
- В яких областях можуть пройти грозові дощі
Погода в Україні у четвер, 31 липня, буде без сильних опадів, але температура повітря трохи знизиться. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, дощі в Україні, там де їх вже трохи надлишок, завтра зроблять паузу.
"Практично повсюди 31-го липня опадів не передбачається, лише хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині (на Полтавщині ймовірніше вночі). Південь, схід та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря", - наголосила вона.
Синоптикиня також додала, що температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди.
Так, протягом дня в більшості областей України очікується +23…+26 градусів, на півночі місцями +20…+23 градуси, у південній частині +28…+32, на сході - передбачається завтра +30…+33 градуси.
Погода в Києві
Діденко говорить, що у Києві липень завершиться погодою, яка всіх влаштує - буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22…+24 градуси.
Землетруси в Україні
Синоптикиня також додала, що в Україні землетруси трапляються, але сильні - вкрай рідко.
За її словами, найбільш вразливі до землетрусів можуть бути Закарпатська, Чернівецька області. Також він може статись на Івано-Франківщині, Одещині та в Криму.
Якою буде погода на початку серпня
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для Главреда розповіла, що на українців чекають два найспекотніші дні — з температурою +35...+38 градусів. Сильна спека очікується на півдні і сході України.
Водночас, у західних і північних областях температура може впасти та стане набагато прохолодніше.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 30 липня деякі регіони України будуть під впливом циклону. Вони оголосили штормове попередження у більшості областей - І рівень небезпечності.
Також відомо, що найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі та грози. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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