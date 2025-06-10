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Окупанти зайняли понад десять сіл на Сумщині: експерт оцінив імовірність штурму Сум

Руслан Іваненко
10 червня 2025, 20:48оновлено 10 червня, 21:20
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Російські війська просуваються в напрямку Юнаківки та інших сіл, з яких можуть здійснювати атаки на місто.
армия РФ, Сумы
Армія РФ намагається встановити вогневий контроль над Сумами за допомогою дронів та артилерії з навколишніх висот / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Про головне:

  • Росіяни зайняли понад 10 прикордонних сіл
  • Ворог намагається наблизитися до Сум
  • РФ хоче контролювати місто вогнем дронів і артилерії

Найбільш відчутне просування російських військ наразі фіксується у Сумській області. Про це заявив військовий експерт Денис Попович в ефірі "Громадського радіо".

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"В Сумській області просування росіян відносно значне, якщо говорити в масштабах цієї війни. Воно достатньо відчутне. Ворог зайняв уже понад десять населених пунктів. Це прикордонні села. Його мета — вийти поближче до Сум і спробувати встановити вогневий контроль над цим містом за допомогою дронів та артилерії", — пояснив експерт.

За словами Поповича, основна ціль ворога — створити додаткові труднощі для мешканців Сумщини.

Він зазначив, що наразі російські підрозділи намагаються прорватися до Юнаківки та рухаються в напрямку інших сіл, розташованих на висотах поблизу Сум. Звідти окупанти можуть вести вогонь по місту, хоча про його захоплення наразі не йдеться.

"Потім, можливо, в якомусь майбутньому, ворог захоче створити умови для того, щоб штурмувати безпосередньо Суми. Але — не на цьому етапі", — підкреслив Денис Попович.

Окупанти зайняли понад десять сіл на Сумщині: експерт оцінив імовірність штурму Сум
Суми / Інфографіка: Главред

Щодо Покровського напрямку, експерт зазначив, що там противник просувається лише на тактичному рівні.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Як писав Главред, росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. Про це розповів військовий і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

У ніч на 4 червня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Андріївку та Водолаги в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами. Цю силу окупанти хочуть переправити на Сумщину.

Напередодні стало відомо, що попри те, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, вона знаходиться під контролем Збройних сил України, тому підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.

Чиитайте також:

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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