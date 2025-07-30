"Треба йти в СБУ": Богдана Бенюка хотіли вбити

Богдан Бенюк розповів усі деталі.

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Богдан Бенюк - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Богдан Бенюк

Ви дізнаєтеся:

Богдан Бенюк розповів про плани РФ

Що йому загрожувало

Український відомий актор Богдан Бенюк зізнався, що окупанти планували його вбити після окупації України.

В інтерв'ю таблоїду Blik Бенюк уточнив, що росіяни хотіли у 2022 році повторити Голодомор, розкуркулення і розстріли.

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"Якби росіяни за три дні взяли Київ, і Україна здалася б, як вони планували... Знаю, що розстрільні списки тоді вже були готові. І в них було і моє прізвище! Йдеться про відомих українців, які насамперед мають бути знищені", - сказав Богдан.

Богдан Бенюк / фото: instagram.com, Богдан Бенюк

Також він додав, що не тільки він був у списках тих, кого хотіли розстріляти, а й багато українців.

Богдан Бенюк / фото: instagram.com, Богдан Бенюк

"Треба в СБУ піти і подивитися, які списки склали ті росіяни. Я навіть у виставі Театру на Подолі про це відверто говорю. Мовляв, що списочки на знищення були готові", - зазначив Бенюк.

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Про персону: Богдан Бенюк Богдан Бенюк - український актор театру і кіно, телеведучий, Народний артист України (1996). Український політик, народний депутат України VII скликання, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія артиста налічує понад 70 теле- і кіноробіт (з 1978 року).

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