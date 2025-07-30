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Ворог накопичує сили для наступу: де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ

Маріна Фурман
30 липня 2025, 12:17
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Бійці ЗСУ відбивають ворожі штурми на Покровському напрямку.
армия РФ, карта
Військові та експерт розповіли про ситуацію поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • РФ продовжує накопичувати сили поблизу Покровська
  • На Покровському напрямку ЗСУ відбили 63 ворожі штурми
  • Наразі росіяни хочуть перерізати логістику до Покровська

Російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника. Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

За даними українських бійців, на Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати оборону ЗСУ в районах таких населених пунктів:

відео дня
  • Родинське;
  • Миролюбівка;
  • Лисівка;
  • Новоекономічне;
  • Звірове.

Крім того, бійці ЗСУ відбивали ворожі штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Молодецького.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора.

Експерт зробив невтішний прогноз щодо Покровська

Тим часом військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV сказав, що станом на сьогодні особлива загроза і небезпека зберігається на Покровському напрямку.

"Я був певним оптимістом, що ворогу не вдасться взяти Покровськ до кінця цього року чи до осені, але, на жаль, зараз не можна бути настільки оптимістичним, оскільки в останній місяць противник просунувся з боку того вклинення, яке він утворив навесні між Покровськом та Костянтинівкою. І зараз ворог починає нависати над Покровсько- Мирноградською агломерацією", - пояснив Попович.

Військовий експерт додав, що ворог зараз намагається перерізати логістику до Покровська, якщо росіянам вдасться це зробити, то українським бійцям буде "дуже важко це місто втримати".

"Головною перевагою ворога є те, що він там нас чисельно сильно переважає", - підкреслив Попович.

Ворог накопичує сили для наступу: де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нещодавно ЗМІ з посиланням на українських військових писали, що ЗСУ можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці та накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.

Крім того, як писав Главред, впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де здійснив 48 штурмових і наступальних атак.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні Попович Хортица Генштаб ЗСУ Покровськ
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