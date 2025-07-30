Коли в Україні припиняться дощі та грози: дата вже відома

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні припиняться грози
- Якою буде погода 30 липня
Найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі та грози. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів. Таким прогнозом поділилася представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду.
За її словами, на покращення погоди можна розраховувати вже з 31 липня. Грозові дощі пройдуть лише півночі та сході країни.
У пʼятницю, 1 серпня, буде переважно без опадів. Локальні короткочасні дощики відчує лише північний схід, а 2 серпня дощів буде більше.
У неділю, 3 серпня, нестійка погода очікується більше у центральних районах. Прогнозуються короткочасні дощі.
Водночас синоптикиня зазначила, що дощі на початку серпня будуть менш інтенсивними, ніж зараз, оскільки атмосферні фронти очікуються слабшими.
Птуха зазначає, що в перші дні серпня не варто очікувати стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів.
Орієнтовно з 7 серпня до України прийде стабільна погода з проясненнями.
Погода в Україні на 30 липня
Укргідрометцентр попереджає, що 30 липня в Україні очікується негода з дощами, грозами та градом.
"30 липня в Україні, крім заходу, крайнього сходу та Криму, грози", - попереджають синоптики.
Також у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть сильні дощі.
У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень місцями можливий град і пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
У зв’язку з погодними умовами в цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки (I рівень).
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, 30 липня в Україні очікуються грозові дощі на півночі (крім Сумщини) та в центральних областях. На заході переважно без опадів.
Нагадаємо, у вівторок, 29 липня, кілька областей України накрила штормова погода. Внаслідок негоди було повалено дерева, затоплено вулиці та підтоплено підвали й двори житлових будинків. За інформацією рятувальників ДСНС, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області.
Нещодавно начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
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Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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