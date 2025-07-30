Коли в Україні припиняться дощі та грози: дата вже відома

Синоптикиня прогнозує покращення погоди вже найближчими днями.

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Прогноз погоди на перший тиждень серпня / Фото: ua.depositphotos.com

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Коли в Україні припиняться грози

Якою буде погода 30 липня

Найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі та грози. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів. Таким прогнозом поділилася представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду.

За її словами, на покращення погоди можна розраховувати вже з 31 липня. Грозові дощі пройдуть лише півночі та сході країни.

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У пʼятницю, 1 серпня, буде переважно без опадів. Локальні короткочасні дощики відчує лише північний схід, а 2 серпня дощів буде більше.

У неділю, 3 серпня, нестійка погода очікується більше у центральних районах. Прогнозуються короткочасні дощі.

Водночас синоптикиня зазначила, що дощі на початку серпня будуть менш інтенсивними, ніж зараз, оскільки атмосферні фронти очікуються слабшими.

Птуха зазначає, що в перші дні серпня не варто очікувати стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів.

Орієнтовно з 7 серпня до України прийде стабільна погода з проясненнями.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні на 30 липня

Укргідрометцентр попереджає, що 30 липня в Україні очікується негода з дощами, грозами та градом.

"30 липня в Україні, крім заходу, крайнього сходу та Криму, грози", - попереджають синоптики.

Також у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть сильні дощі.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень місцями можливий град і пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з погодними умовами в цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки (I рівень).

У деяких регіонах України оголосили штормове попередження / фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 30 липня в Україні очікуються грозові дощі на півночі (крім Сумщини) та в центральних областях. На заході переважно без опадів.

Нагадаємо, у вівторок, 29 липня, кілька областей України накрила штормова погода. Внаслідок негоди було повалено дерева, затоплено вулиці та підтоплено підвали й двори житлових будинків. За інформацією рятувальників ДСНС, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області.

Нещодавно начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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