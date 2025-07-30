Ворог може втратити плацдарм на півдні: окупанти бояться висадки ЗСУ

Через страх перед Силами оборони України ворог посилює своє угруповання.

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Чому ворог укріплює і посилює свої позиції на лівобережжі Дніпра / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Волошин:

На півдні окупанти збільшують кількість живої сили

Ворог посилив артилерійські підрозділи на Кінбурнській та Тендерівській косах

На лівобережжі Дніпра окупанти посилюють свої позиції

Окупаційні війська країни-агресорки Росії посилюють оборону на Кінбурнській та Тендерівській косах через страх висадки ЗСУ. Про це у етері Ранок.LIVE повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

За його словами, на півдні у ворога все ще зосереджене велике угруповання, періодично командування проводить ротації. Наприклад, нещодавно на Тендерівській косі замість штурмової бригади "Дон" розмістили російських десантників.

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"Росія посилила артилерійські підрозділи на цих косах, поставила там протитанкові засоби для того щоб протидіяти висадкам, щоб вражати наші човни та наші засоби як підходять. Росія дуже боїться що ми захопимо ці плацдарми, тому збільшує там кількість військ", - зауважив військовий.

Водночас ворог не гає часу і по всьому лівому березі Дніпра укріплює позиції. Подібні дії спостерігаються і в районі населених пунктів Олешки та Гола Пристань.

На Півдні окупанти намагаються просочитися в оборону ЗСУ

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що окупанти не просто посилюють оборону, але й відправляють підготовлених диверсантів ближче до українських позицій для подальшого їх захоплення.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом чи до кінця осені - не варто.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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