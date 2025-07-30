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Переговори між Україною та РФ можуть початися за лічені тижні - дипломат

Анна Косик
30 липня 2025, 11:16
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Вікно можливостей з'явиться, але не факт, що діалог допоможе закінчити війну.
Переговори між Україною та РФ можуть початися за лічені тижні - дипломат
Переговори з Росією можуть розпочатися у другій половині осені / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, МЗС Туреччини

Що сказав Чалий:

  • Вікно можливостей для переговорів з'явиться восени
  • У Росії почали відчувати проблеми з мобілізацією
  • Економіка РФ виснажена

Україна та країна-агресорка Росія можуть розпочати переговори про припинення бойових дій у жовтні-листопаді 2025 року. Про це у рамках програми "Орестократія" розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.

За його словами, наразі немає гарантій, що ці переговори приведуть до закінчення війни, але вікно можливостей для діалогу буде відкрите.

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Справа в тому, що у Росії вже починають відчувати серйозні проблеми у декількох сферах. Одна із них - мобілізація, адже тепер великі втрати не дозволяють "прикривати" Москву чи Санкт-Петербург від війни.

Ще однією проблемою РФ є економіка. Бюджетна "подушка", яку країна-агресорка накопичувала роками, виснажилась, тож у Кремля залишається не так багато грошей на війну.

Чалий також оцінив можливість припинення бойових дій. На його думку, це наразі можливо зробити лише на кілька років, адже РФ, найімовірніше, спробує повторити вторгнення.

Росія затягує прямі переговори Путіна і Зеленського

Аналітики ISW проаналізували те, що Кремль зволікає з організацією прямих переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Вони дійшли до висновку, що РФ лише вдає зацікавленість у переговорах для того, щоб виграти час для просування на полі бою, в той час як Україна хоче справжнього миру.

Переговори України і Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни. Так вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який вже готує "стіл миру".

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські високопосадовці не зацікавленні у завершенні війни проти України, тому намагаються переконати Трампа відмінити визначений ним термін.

В МЗС України напередодні повідомили, що шанси на зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна зростають.

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Про персону: Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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