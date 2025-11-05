Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

В Генштабі наголосили, що наразі проводяться заходи щодо блокування противника.

Яка ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ключові тези:

Оточення українських підрозділів та частин у Покровську немає

ЗСУ тримають оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації

Також триває Добропільська операція

Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення українських підрозділів та частин немає. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що наразі проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ.

"Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що тільки за минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

"Загалом, з початку тижня, на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина", - додали в Генштабі.

Там зауважили, що одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.

Крім того, триває Добропільська операція.

"Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника", - підсумували у відомстві.

Ситуація в Покровську

Старший сержант Рон, представник розвідки 42 окремої механізованої бригади розповідав, що окупанти намагаються взяти Покровськ у тактичне кільце, роздробивши сили на дрібні групи.

За його словами, Покровськ перетворився на один із найгарячіших фронтів, де вирішується доля цілої ділянки оборони.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, імецьке видання Bild заявляло, що у районі Покровська на Донеччині ситуація стрімко загострюється. Російські війська продовжують наступ та намагаються повністю оточити українське угруповання.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка українські військові здійснили низку успішних контратак.

Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич повідомляв, що у Куп'янську в Харківській області відбувається військова операція. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника.

