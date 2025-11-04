Операція ЗСУ на фронті: військовий розповів про зачистку в стратегічному місті

Головне із заяви військового:
- У Куп'янську проходить військова операція ЗСУ
- Українські бійці проводять зачистку в місті
- Про результати операції буде доповідати командування
У Куп'янську в Харківській області відбувається військова операція. Її мета - зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це розповів заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі Еспресо.
"Працюємо в Куп'янську вже тривалий час. Наразі там триває військова операція. Є завдання перерізати логістику - воно виконується і вже виконано, а також завдання зачистити місто. Про результати буде доповідати командування", - йдеться у повідомленні.відео дня
За його словами, щоб проникнути у Куп'янськ, ворог перекидав піхотні підрозділи через річку Оскіл і використав трубу газогону. Через це невеликій кількості російських підрозділів вдалося просочитися.
Маляревич підкреслив, що було прийняте рішення не стояти на окремих позиціях, а розпочати вже в місті зачистку. Зараз над цим працюють декілька підрозділів.
"Тоді окупанти інфільтрувалися серед місцевого населення, і це теж було проблемою, бо дуже важко було визначити, це місцевий чи росіянин. Цю проблему вже подолано, і зачистка триває", - підсумував він.
Чому росіяни націлились на Куп'янськ
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук говорив, що головне для росіян у Куп'янському районі – не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий.
"Росіянам потрібен Куп'янськ для того, щоб, по-перше, зрізати нашу логістику на Лиманському напрямку, яка зараз дуже важлива. По-друге, і що головне — контроль над Куп’янськом дає перевагу у використанні рокадної залізниці", - вважає він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, майстри Головного управління розвідки МО України скинули більше центнера вибухівки на штаб окупаційних військ країни-агресорки Росії у тимчасово окупованій Авдіївці. Під ударом опинився штаб загарбників із так званого центру "Рубікон".
Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські окупанти захопили 85% Покровська. Він зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.
Водночас, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що російський наступ триватиме і взимку. На його думуку, окупанти зупинятися не будуть.
Читайте також:
- Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України
- Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська
- Підняли український прапор: бійці ГУР взяли під контроль острови на Запоріжжі
Про джерело: 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"
429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" (429 ОП БпС) — підрозділ Сил безпілотних систем Збройних сил України. Кістяк підрозділу — добровольці, які долучилися до Територіальної оборони Києва в перший день повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі столиці. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр формувалася на базі 128 батальйону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ і надалі була масштабована до батальйону і до полку, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред