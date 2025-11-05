Рус
РФ перекинула гігантське угруповання під Покровськ: військовий розкрив плани ворога

Дар'я Пшеничник
5 листопада 2025, 09:54
Росіяни хочуть узяти Покровськ у "клешні".
Покровск
На Покровський напрямок РФ стягнула 170-тисячну армію / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, скриншот з YouTube

Основне:

  • Росія зосередила 170 тисяч військових на Покровськ
  • Окупанти атакують хвилями малими групами
  • Ситуація в Покровську критична

Нанапрямку Покровська російські війська зосередили безпрецедентну кількість особового складу - близько 170 тисяч солдатів, що становить майже весь контингент, який вторгся в Україну на початку повномасштабної війни.

Про це повідомив старший сержант Рон, представник розвідки 42 окремої механізованої бригади, в ефірі телеканалу Ми-Україна.

За словами військового, окупанти намагаються взяти Покровськ у тактичне кільце, роздробивши сили на дрібні групи. Зокрема, 11 тисяч піхотинців діють хвилями, просуваючись по кілька осіб, щоб уникнути масових бунтів серед солдатів, яких кидають на штурм без шансів на виживання.

"Якщо поставити роту і сказати 'вперед', то вона може й самостріл зробити командиру. Бо йдуть на амбразуру", - зазначив Рон.

РФ перекинула гігантське угруповання під Покровськ: військовий розкрив плани ворога
Покровськ / Інфографіка: Главред

Недооцінка ворога - критична помилка

Сержант наголосив, що недооцінка противника є великою проблемою. Російське командування не зважає на втрати та психологічний стан своїх бійців, використовуючи їх як "гарматне м’ясо".

Покровськ перетворився на один із найгарячіших фронтів, де вирішується доля цілої ділянки оборони.

РФ перекинула гігантське угруповання під Покровськ: військовий розкрив плани ворога

Куди можуть піти росіяни в разі окупації Покровська - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, а ситуація в Покровську залишається складною та напруженою. На цьому тлі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував можливість наступу росіян на Дніпро.

Експерт запевнив, що загрози наступу на Дніпро немає, адже такий крок позбавлений сенсу - у російських військ просто недостатньо ресурсів для реалізації подібної операції.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - спрогнозував експерт.

Що відомо про 42-гу окрему механізовану бригаду?

42-га окрема механізована бригада (42 ОМБр) — військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду, пише Вікіпедія.

Бригада воювала на Лиманському напрямку, зокрема у Серебрянському лісництві. З жовтня 2023 року бригада воювала на околицях Бахмута,[2] в районі н.п. Хромове, Богданівка. У травні 2024 року підрозділи 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно вийшла з-під жорстоких боїв під Бахмутом, були передислоковані під Харків і розгорнуті у другому ешелоні, позаду 125-ї бригади територіальної оборони, смугою у 45 км. 10 травня російська армія почала наступ, і бригада брала участь у боях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ росіяни Фронт
